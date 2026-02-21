Llorca cree que Barcala está "cansado" de que el PSOE "se invente relatos": "Les importa la crispación y polarización"

Archivo - El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en una entrevista con Europa Press. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

El 'president' de la Generalitat y también presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, considera que el alcalde de Alicante, Luis Barcala", está "cansado" de que el PSOE "se invente relatos", al mismo tiempo que ha aseverado que al Partido Socialista "le importa la crispación, la polarización y el ruido".

De esta manera se ha expresado el líder de los 'populares' valencianos, a preguntas de los medios sobre las declaraciones de Barcala, quien aseguró ayer viernes que se siente "víctima de una cacería" en la que "todo vale" para "difamar, ensuciar y emponzoñar" a él y a su familia, después de publicarse la información de 'elDiario.es' que aseguara que la esposa del primer edil tiene en alquiler una VPO que adquirió en 2006 y en la que nunca ha vivido.

Llorca ha aseverado que cree que Barcala quería decir que está "cansado" de "relatos que se inventa el PSOE", quienes "quieren tapar o paralizar el Plan VIVE". "El otro día, en la sesión de control, el portavoz socialista --José Muñoz-- llegó a decir que iban a presentar una enmienda a la Ley de Simplificación para parar el Plan VIVE" porque, a su juicio, "no les importa las personas ni que se esté solucionando el grave problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Para Llorca, lo que le importa al Partido Socialistas es "la crispación, la polarización, el ruido y eso es lo que creo que intentaba decir al alcalde de Alicante ayer y que se lo digo yo", ha destacado, para apuntar que "nosotros no nos vamos a detener en relatos".

"Por supuesto, a esclarecer las cosas, a organizarlas mejor, a hacer más controles en la entrega de viviendas, pero a continuar hacia adelante y a seguir construyendo viviendas en cada uno de los rincones de la Comunitat Valenciana, que es realmente lo que quieren los ciudadanos y especialmente la gente joven", ha sentenciado.

Dicho esto, Llorca, al ser preguntado sobre las prioridades del Consell y los temas que se van a tratar en la Jornada Interparlamentaria de este sábado, ha hecho hincapié en que el objetivo es "solucionar los problemas de las personas". "Vamos a poner mucho énfasis en la vivienda. Tenemos en marcha un plan que está surtiendo efecto; hay más de 4.800 viviendas en marcha en la Comunitat Valenciana", ha recordado.

En este punto, ha señalado que este plan --el VIVE-- se ha forjado "desde el diálogo y desde el consenso", porque "quiero recordar que hay también alcaldes socialistas, más de 80, de esta comunidad, que se han apuntado a este plan". "Porque al fin y al cabo, en eso consiste la política: en ser útil y en ponerla al servicio de los ciudadanos", ha agregado.

Asimismo, también ha hecho hincapié en que se van a reforzar aspectos en materia de Sanidad y políticas sociales. "Vamos a seguir reforzando esas ideas y a coger nuevas ideas desde el diálogo y el entendimiento, para seguir mejorando la sociedad", ha resaltado.

LAS PRIORIDADES SON "TODAS"

El presidente del PPCV también ha puntualizado que las prioridades son "todas" porque, ha dicho, "no puedo distinguir entre si es más necesaria una vivienda o mejorar la sanidad o seguir reduciendo las listas de espera a la dependencia". "Todo es importante", ha remarcado.

Y ha agregado: "Todo se tiene que trabajar en la misma intensidad y en la misma importancia, que eso es lo que está haciendo el gobierno valenciano. Las listas de espera en Sanidad han pasado de 61 días que había en la época del Botànic --formado por PSPV y Compromís-- para tener una operación de una enfermedad grave a 27 que hay ahora. Han bajado un 40 por ciento las listas de espera de la dependencia y hemos puesto en marcha un plan de construcción de viviendas".

Así las cosas, ha zanjado: "En el Botànic, cero. Vamos de 4.800 a 0. Por lo tanto, yo creo que todas las materias son importantes y en todas las trabajamos a la misma intensidad".

En cuanto al transporte, Llorca ha lamentado "la situación que está pasando España" que se "contrapone" con la política del Consell en dicha materia. "Estamos haciendo una inversión muy importante", ha asegurado.

Al hilo, ha sostenido que cree que la política consiste "en mirar a la cara a la gente y afrontar los problemas que tienen y solucionarlos", para subrayar que "eso es lo que está haciendo el Consell" y también los tres presidentes provinciales --Marta Barrachina, en Castellón, Vicent Mompó, en Valencia, y Toni Pérez, en Alicante--.

"Somos el partido que piensa únicamente en las personas y no en mantenerse en el poder o en conquistar el poder para estar bien como hace el Partido Socialista", ha enfatizado.