Llorca declina valorar la nueva testifical de Cuenca y subraya su "respeto a las decisiones judiciales"

El jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de diciembre de 2025, en Catarroja. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado su" respeto" a las decisiones judiciales y ha declinado por ello comentar la nueva declaración que este viernes está realizando el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ante la magistrada que instruye la causa de la gestión de la dana.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell a preguntas de los medios a su llegada a la inauguración de una exposición en València.

El dirigente autonómico ha señalado que "no ha seguido" las manifestaciones que está haciendo Cuenca ante la jueza y ha remarcado que "siempre" muestra "mucho respeto a las decisiones judiciales". "Nada que comentar sobre eso", ha zanjado.

El jefe de gabinete del 'expresident' Mazón ya acudió al juzgado a testificar hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa --el pasado día 5-- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la instructora decidió volverle a citar a declarar este viernes.

Según ha trascendido, Cuenca ha aseverado que no dio ninguna instrucción a Pradas el día de la riada y que los WhatsApp de la exconsellera están "descontextualizados".