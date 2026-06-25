Llorca destaca el operativo "récord" de incendios, con 4.400 efectivos, y apela a la responsabilidad ciudadana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado el dispositivo de prevención y extinción de incendios para la temporada estival en la base aérea de Enguera (Valencia) - GVA

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este jueves que "la Comunitat Valenciana cuenta con el mayor operativo de prevención y extinción de incendios forestales de su historia", con la participación de 4.400 profesionales, y ha apelado a la colaboración y a la responsabilidad ciudadana para evitarlos.

Llorca ha presentado el dispositivo de prevención y extinción de incendios para la temporada estival en la base aérea de Enguera (Valencia), con la participación del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y la alcaldesa del municipio, Matilde Marín, informa la administración autonómica.

En conjunto, la Generalitat destina 298,47 millones de euros a la prevención y extinción de incendios, de los que 173 corresponden a la prevención y la recuperación de infraestructuras forestales y 125,47 a la extinción.

"Una inversión récord en efectivos y dotación para la prevención, la vigilancia de nuestros montes y la extinción de incendios forestales", ha subrayado Llorca, y ha agradecido la labor de "todas las personas que participan en el dispositivo de incendios en la Comunitat Valenciana".

Este año se alcanzan 4.401 efectivos en coordinación con varias administraciones, de los que 2.313 están ubicados en la provincia de Valencia, 977 en Alicante y 973 en Castellón, a lo que hay que añadir más de un centenar de técnicos asignados a toda la Comunitat Valenciana.

El operativo integra a bomberos forestales de la Generalitat, consorcios provinciales, bomberos municipales, brigadas forestales, bomberos voluntarios, unidad adscrita de Policía, agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de la empresa pública Vaersa, que desarrollan tareas de vigilancia, intervención rápida y coordinación técnica.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha destacado que la Comunitat Valenciana es "una de las comunidades autónomas de España que más ha invertido en el servicio de vigilancia preventiva y extinción con un trabajo tanto en el diseño de estrategias, como en observatorios y personal".

20 MEDIOS AÉREOS

El dispositivo estival de prevención y extinción de incendios se compone de 20 medios aéreos con ocho helicópteros (seis a disposición de las unidades helitransportadas y dos de coordinación), un helicóptero de vigilancia y dos más medicalizados, así como nueve aviones (siete de carga en tierra y dos anfibios). A ellos se suman tres helicópteros de los consorcios de Alicante y Valencia (dos de rescate y uno de coordinación) y tres aviones del Ministerio para la Transición Ecológica (dos anfibios y uno de coordinación): "Somos de las regiones que más medios aéreos dispone para el trabajo de prevención, y especialmente para la extensión de incendios".

Además, están activadas 56 unidades de bomberos forestales terrestres, de las que 45 están dotadas con camión autobomba forestal de extinción de incendios. Todas estas unidades disponen de vehículos ligeros, así como una unidad de drones. Por su parte, los seis servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) cuentan con sus propios vehículos, autobombas y drones.

El dispositivo se completa con 132 unidades móviles de vigilancia preventiva, 65 observatorios forestales activos (diez de ellos mantienen vigilancia permanente durante las 24 horas del día), tres centrales provinciales de prevención de incendios forestales, 17 equipos de coordinadores forestales de zona, una unidad técnica de prevención de incendios y 17 camiones autobomba (seis de ellas nuevas). Todo el dispositivo está coordinado en tiempo real con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

STOP AL FOC

El jefe del Consell ha ensalzado la campaña Stop al Foc y ha apelado a la responsabilidad y a la colaboración de la sociedad ante el riesgo de incendios forestales ya que, según ha recordado, nueve de cada diez incendios forestales tienen origen humano.

Así, ha realizado un llamamiento público para extremar las precauciones, seguir todas las recomendaciones y cumplir la normativa, como la prohibición de realizar fuego en zonas forestales, al tiempo que ha instado a la población a avisar al teléfono de emergencias 1·1·2 cuando se detecte cualquier columna de humo.

Llorca ha hecho hincapié en la importancia de estas campañas de concienciación y ha apelado "al trabajo de todos para minimizar riesgos, porque la mejor forma de extinguir un incendio es que no se produzca".