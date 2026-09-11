Llorca dice que se siente "respaldado" por el PP: "Fue Feijóo el que me pidió que fuese 'president' de la Generalitat"

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado, en relación con su futuro político, que sigue contando "con el mismo respaldo" de su partido. "¿Cómo no me voy a sentir respaldado si fue el propio [Alberto Núñez] Feijóo el que me pidió que fuese 'president' de la Generalitat?", ha afirmado.

En estos términos se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), ciudad en la que el gobierno valenciano celebra este viernes la reunión del pleno del Consell, al ser preguntado sobre si se siente apoyado por la formación 'popular'.

El PPCV celebra este viernes en El Puig de Santa María (Valencia) su cena de inicio de curso político, que contará con la asistencia de Pérez Llorca, y con la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, en representación de 'Génova'. También irán los tres líderes provinciales del PP en la Comunitat y respectivos presidentes de sus diputaciones: Marta Barrachina (Castellón), Vicent Mompó (Valencia) y Toni Pérez (Alicante).

Pérez Llorca participará en esta cita a la espera de saber si 'Génova' le designa finalmente como candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat y a pocos días de la celebración del Debate de Política General en Les Corts, su primero como jefe del Consell y el último de la legislatura, en el que el dirigente autonómico expondrá su programa de gobierno para los meses que quedan hasta elecciones.

"POLÍTICAS DE CAMBIO"

A su juicio, el curso político es "muy bueno". "Representamos al PP, que es el primer partido de la Comunitat Valenciana, es el primer partido de España y, sobre todo, hemos demostrado que aquí venimos a cambiar las cosas cuando ganamos las elecciones. Nos comprometimos a hacer políticas de cambio y las hemos llevado a término", ha señalado.

Y ha apuntado: "Pongo un ejemplo. Hoy la enseñanza es gratuita de cero a tres años. Antes, cuando no era gratuita, solo 20.000 niños y niñas iban a las guarderías o a las 'escoletes' públicas infantiles. Hoy hay 45.000 niños. Mire, eso es un ejemplo de política útil, eso es un ejemplo de política de cambio".

En este sentido, ha aseverado que también han hecho esas "políticas de cambio" en materia de agua, "haciendo una enorme inversión, recuperando los ocho años de Botànic" en los que "no se hizo ninguna", ha sostenido.

Según ha defendido, el Consell ha "mejorado mucho la sanidad" y ha "bajado las listas de espera", incluidas las de la dependencia, y ha realizado "el plan más ambicioso de España en la mejora de la educación".

"Eso son políticas de cambio, eso son soluciones y no discusiones, que es lo que genera la polarización del sanchismo", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado: "Con esa fuerza nos planteamos este curso político, centrados única y exclusivamente en mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y de todas las valencianas".