Llorca espera completar el relevo de Mazón como presidente del PPCV antes de Navidad aunque se debe hablar con 'Génova'

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada a una rueda de prensa, a 3 de diciembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera completar el relevo del ya expresidente Carlos Mazón como líder del PPCV en las próximas semanas, antes de Navidad, pero recalca que es una cuestión que se tiene que hablar con la dirección nacional del PP. En cualquier caso, señala que la prioridad era tomar las riendas del Consell y, ya posteriormente, centrarse en las cuestiones de partido.

De este modo lo ha trasladado en un corrillo con periodistas posterior a la comparecencia en la que ha anunciado este miércoles la remodelación del ejecutivo autonómico. Bajo la presidencia de Mazón en el PPCV, Pérez Llorca ha sido el secretario general de los 'populares' valencianos y hasta hace unos días era también el síndic del PP en Les Corts.

Semanas atrás, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que también habría relevo de Carlos Mazón como presidente del PPCV "en las próximas semanas", tras la investidura de Llorca. Según señaló, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a "instancia" del propio Mazón y él está de acuerdo.

Feijóo indicó que Mazón, cuando presentó su dimisión como 'president' de la Generalitat --el pasado 3 de noviembre--, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PPCV: "Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido".

El PP, no obstante, no precisó cómo se producirá esa sustitución, si será convocando un congreso del partido o podría realizarse a través de una Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos. El congreso regional del PPCV tocaba el pasado mes de julio pero la dirección nacional del PP lo ha aplazado hasta el momento alegando que la prioridad debía ser la reconstrucción tras la dana.

SALARIO "ACORDE" AL RESTO DE DIPUTADOS

Por otro lado, Juanfran Pérez Llorca cree que la designación de Carlos Mazón como portavoz del PP en la Comisión de Reglamento de Les Corts no ha sido para darle "un plus" tras su dimisión como jefe del Consell, sino para que tenga un salario "acorde con todos los diputados" de su grupo.

El PP ha designado a Carlos Mazón como portavoz del PP en la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados.

Desde la oposición, tanto el PSPV como Compromís han criticado la designación y han reprochado a Llorca que le haya "premiado" con esta portavocía "en lugar de exigirle el acta de diputado". Por el contrario, desde el PP han negado "trato de favor" a Mazón y han defendido que al ya expresidente "se le ha tratado exactamente igual que al resto de diputados". Según argumentaron, "todos" los diputados que no forman parte de la Mesa o la Junta de Síndics ocupan alguna portavocía, secretaría o presidencia de alguna comisión.

PRESUPUESTOS DE 2026

Por otra parte, Juanfran Pérez Llorca ha indicado que no va a "presionar" con sacar adelante unos nuevos presupuestos de la Generalitat para 2026, puesto que en este momento los de 2025 --aprobados a finales de mayo-- están "en vigor" y no se han ejecutado en su totalidad. Además, ha reconocido la dificultad de aprobar unas nuevas cuentas mientras hayan procesos electorales en marcha en varias comunidades autónomas, como es el caso. "Va a ser difícil", ha dicho.

Precisamente, este pasado martes el Consell comunicó a Les Corts que resultará necesario prorrogar los presupuestos de la Generalitat de 2025, dado que los de 2026 no podrán entrar en vigor el próximo 1 de enero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Por su parte, Vox, cuyos votos son necesarios para sacar adelante las cuentas, confirmó hace unas semanas la existencia de "conversaciones" con el PP de cara a negociar la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026. No obstante, desde la formación de Santiago Abascal siempre han mostrado recelos sobre la idoneidad de los mismos, puesto que los de 2025 se aprobaron el pasado 31 de mayo y su voluntad es que se ejecuten "al 100%" antes que aprobar unos nuevos.