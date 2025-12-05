Llorca espera que lo ocurrido el día de la dana "se esclarezca y todo el mundo tenga claro qué pasó"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), en su visita a Picanya (Valencia) - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en que los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, el día que la dana arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, "se esclarezcan y, sobre todo, que todo el mundo tenga claro qué pasó", al tiempo que ha pedido "dejar trabajar" a la jueza que investiga la gestión de la riada "y, luego, sacar las conclusiones cuando haya dictaminado una conclusión".

De este modo lo ha manifestado el jefe del Consell este viernes en Picanya (Valencia), donde ha visitado las actuaciones realizadas en el barranco del Poyo, en la que ha sido su primera visita oficial tras su toma de posesión como 'president' de la Generalitat, al ser preguntado por los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la dana.

En uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo". Además, Pradas mandó un mensaje al jefe de gabinete del expresidente, José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Al respecto, Pérez Llorca ha esgrimido que él no ha "tenido acceso aún a los mensajes", por lo que toda esta información no la ha "podido ver" y por eso "es difícil valorarla", pero ha recalcado que siempre ha mostrado "muchísimo respeto por la investigación judicial" y precisamente por ello ha pedido "dejar trabajar y, luego, sacar las conclusiones cuando la jueza haya dictaminado una conclusión".

"Voy a mostrar muchísimo respeto a todo lo que se investiga", ha indicado el jefe del Consell, que ha recordado que él mismo acudió a declarar hace unas semanas --cuando aún no había sido nombrado 'president' de la Generalitat-- y también entregó "de forma voluntaria todos" sus mensajes del día de la dana. "Creo que lo más importante es que los hechos se esclarezcan y, sobre todo, que todo el mundo tenga claro qué pasó", ha asegurado.

Así, ha considerado "muy importante que haya más celeridad en ese proceso" porque cree que "una de las formas también de recobrar la normalidad va a ser que todos los valencianos sepamos exactamente qué pasó" el 29 de octubre de 2024. A su juicio, "en toda esta investigación judicial hay muchas cuestiones que son trascendentes a la hora de determinar quién puede tener responsabilidad judicial, y otras cosas que surgen pero que, en el fondo, creo que no van a tener mucha trascendencia".

"NO HABÍA CONSTANCIA OFICIAL DE VÍCTIMAS"

Preguntado por el hecho de que la exconsellera Pradas trasladara al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas del día de la dana un mensaje en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel, Pérez Llorca ha sostenido que la "información oficial que se nos dio a todos es que no había constancia oficial de víctimas por la riada".

Dicho esto, ha apuntado que "también habrá que entender que, a veces, hasta que no haya una conformación oficial o hasta que el juzgado de guardia comunica esa información, a lo mejor ese dato no se puede utilizar". "No lo sé", ha esgrimido, al tiempo que ha indicado que él al día siguiente acudió como portavoz del PP a una reunión en el Cecopi con el resto de síndics de Les Corts. "Allí nadie nos habló de que hubiesen víctimas mortales", ha afirmado.

Y cuestionado sobre si le preocupa que las consecuencias que este tipo de informaciones puedan tener sobre su gobierno, el 'president' de la Generalitat ha asegurado que a él lo que le preocupa es "asumir la labor" que le corresponde como jefe del Consell.

"Hoy que estamos aquí en Picanya, intentar que las cosas se aceleren, seguir trabajando para que esa recuperación sea real, tanto en el aspecto físico como en el moral", ha señalado. "A mí lo que me importa de verdad es cumplir con la misión que me han encargado, que es seguir trabajando la recuperación y por mejorar la vida de todos los valencianos", ha agregado.

"UN SENTIR DE LA SOCIEDAD"

Sobre los errores que ha admitido que han cometido las diferentes administraciones, ha considerado que este es "un sentir de la sociedad": "Creo que faltó previsión, que no estábamos preparados para afrontar una catástrofe de esta envergadura en general todas las administraciones, y creo que faltó también respuesta en los días siguientes al 29".

Dicho esto, ha defendido que la Generalitat "ha asumido sus responsabilidades" porque la consellera responsable de Emergencias "tuvo que dimitir", el presidente Mazón "también ha dimitido" y ha rechazado "polemizar" porque "los debates estos me parecen estériles". "Aquí lo que hay que pensar en el futuro y en el trabajo, pero creo que la administración también tiene que tener humildad y los que componemos la administración tenemos que tener humildad y reconocer errores", ha señalado.

A su juicio, "si no se reconocen los errores, nunca hay buenas soluciones, porque uno aprende cuando comete errores e intenta solucionarlos". "Eso es lo que pretendía, reconocerlos como parte que ahora representa la Generalitat Valenciana y creo que sería bueno que otras administraciones también tuviesen esa humildad que creo que es necesaria para tener una plena recuperación también moral".