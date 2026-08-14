Llorca exige el mismo trato para Cofrentes que para Almaraz: "La Comunitat Valenciana no merece este agravio"

Archivo - El president de la Generalitat, Pérez Llorca, visita la central nuclear de Cofrentes, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reclama el mismo trato para la central nuclear de Cofrentes (Valencia) que para la de Almaraz (Cáceres), después de que el Gobierno haya renovado la autorización para la planta extremeña hasta al menos junio de 2030. "La Comunitat Valenciana no merece este agravio", reivindica.

"Almaraz sí. Cofrentes, a esperar. Los mismos informes, los mismos técnicos, la misma seguridad... y un trato distinto", se queja el jefe del Consell en un mensaje en redes sociales, en el que apunta que la energía producida por la central de Cofrentes supone "el 44% de nuestra luz y 3 millones de toneladas de CO2 que evitamos cada año".

Durante los últimos meses, la Generalitat y representantes empresariales han reclamado al Gobierno replantear el calendario de cierre de la central nuclear de Cofrentes, exigiendo su continuidad más allá de 2030 ante los procesos de reindustrialización y electrificación a nivel autonómico.

Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz para las unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos, al menos, hasta el 8 de junio de 2030.