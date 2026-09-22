Llorca muestra "tranquilidad absoluta" con su designación como candidato del PP y niega que hablara de ello con Tellado

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la celebración del Día de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana, a 22 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado tener "tranquilidad absoluta" ante el hecho de que Génova todavía no le haya designado como candidato en las elecciones de 2027 en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha negado que hablara sobre este asunto en su reunión de este lunes con el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Además, ha afirmado que "tampoco" le "preocupa" el hecho de ser designado candidato antes del Debate de Política General que se celebrará el próximo lunes en Les Corts, su primero como jefe del Consell y el último de la legislatura.

Así lo ha manifestado a los periodistas tras el acto por el día de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat, preguntado por la reunión que mantuvo este lunes con Tellado, por si le inquieta la "tardanza" de Génova para designarle candidato o por si quiere serlo antes del Debate de Política General.

Llorca ha restado importancia a su encuentro con Tellado en la sede del PP en Madrid, ya que según él fue una reunión de las que "suele" tener con dirigentes del partido y "no hay mucha más trascendencia". "Que haya reuniones entre el presidente del partido y el secretario general del partido no suele ser mucha noticia a nivel interno. Por lo tanto, tengo poco que comentar"; ha zanjado.

Al ser cuestionado por el hecho de que Génova tenga la llave de su nombramiento como candidato, ha asegurado que Tellado y él hablaron "de otros asuntos" en su encuentro de este lunes. "No hablamos sobre eso", ha recalcado.

"Tranquilidad absoluta", ha aseverado cuando se le ha preguntado si no le "inquieta esa tardanza" por parte de la dirección del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Y sobre si le gustaría estar confirmado como candidato antes del próximo lunes, Llorca ha enfatizado: "Tampoco me preocupa eso. Yo voy al Debate del Estado de la Comunitat porque soy el 'president' de la Generalitat".

"NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE SER EL 'PRESIDENT'"

"Y no hay nada más importante que ser el 'president' de la Generalitat. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo", ha rematado.

Tras la reunión de este lunes entre Tellado y Llorca, fuentes 'populares' aseguraron a Europa Press que ambos trataron "asuntos ordinarios" y descartaron que en ese encuentro se haya hablado sobre su posible candidatura o el congreso regional de la formación.

El próximo lunes, el día en que se celebra el Debate de Política General a partir de las 12 horas, Feijóo ha convocado en Génova una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--. Está previsto que el eje central de ese encuentro sea el apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y a su presidente, Juan Jesús Vivas, sin que esté encima de la mesa la ratificación de las candidaturas autonómicas, según fuentes 'populares'.