Llorca niega preocupación por si será el candidato del PP: "Si alguien puede ser mejor que yo, no habrá ningún problema"

Juanfran Pérez Llorca durante su debate de investidura como nuevo president de la Generalitat - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que no está preocupado por si será o no el candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas, al tiempo que ha destacado que es "innegable" que se ha puesto al frente del Consell en una "situación especial" tras la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana.

"No me preocupa (...). Si luego hay alguien que puede ser mejor que yo para afrontar el futuro, conmigo no va a tener el partido ningún problema. Y si luego considera el partido que debo ser yo, será señal de que he hecho un buen trabajo y que mi obligación será continuar con ese trabajo".

Así lo ha esgrimido en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si cree que será el candidato del PPCV o por si 'Génova' ya está haciendo un "casting" para elegir quién será.

Pérez Llorca ha señalado que no conoce a ningún político que no sea "interino" y que "tal y como está la política hoy, es difícil hacer previsiones" de cara a las próximas elecciones, que en la Comunitat Valenciana se celebrarían en 2027.

Según ha explicado, asumió el cargo de 'president' "por responsabilidad" y por reunir una serie de condiciones, como tener el acta de diputado en Les Corts y ser el 'número dos' del PPCV. "Creo que tenía el deber de aceptar la propuesta que me había hecho el presidente de mi partido", ha manifestado en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

PRIMERO LOS VALENCIANOS Y LUEGO LA ESTABILIDAD DEL PP

A partir de ahí, ha hecho hincapié en que su primera prioridad es "ayudar a la sociedad valenciana" y "en segundo lugar, ayudar a la estabilidad" del Partido Popular: "Eso es lo que me preocupa en estos momentos y en ese orden".

Sobre su relación con Vox, partido gracias al que fue investido al estar el PP en minoría en Les Corts, Llorca ha destacado que el modo en el que salió adelante su nombramiento "fue diferente al de hasta la fecha en esta comunidad y en otras": "No firmé ningún documento. Llegué a Les Corts, hice mis propuestas e intenté conseguir los votos suficientes para ser investido".

A su juicio, esto marca "un antes y un después en la forma de pactar" porque, según él, "no hubo ningún pacto secreto ni cerrado en los días anteriores" con los de Abascal.

También ha contrapuesto la "responsabilidad" de Vox con la negativa de la izquierda de haberse sentado a dialogar con él antes del debate de investidura. Ha recordado que la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, amagó con apoyar los "presupuestos de la reconstrucción" tras la dana pero "luego ni se sentaron a dialogar" y finalmente esas cuentas se aprobaron junto a Vox.

"Es justo reconocer que esa altura de miras que ha tenido Vox no la han tenido ni el Partido Socialista ni Compromís", ha sostenido.

EL VALENCIANO, PRINCIPAL DIFERENCIA CON VOX

Sí ha reconocido que hay cuestiones en las que tiene diferencias con Vox, entre las que ha destacado el valenciano: "Soy defensor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), valencianoparlante y creo mucho en el valenciano como seña de identidad".

Preguntado por cómo piensa mantener la superioridad del PPCV frente a la extrema derecha en las próximas elecciones, ha opinado que las últimas encuestas demuestran que el Gobierno "no estuvo a la altura" tras la dana y por eso no suben en intención de voto los partidos de izquierdas como el PSOE o los "pagafantas" de Compromís.

Dicho esto, ha reiterado su intención de "cumplir los compromisos" que asumió en su investidura porque "hay que demostrar que cuando uno da su palabra la tiene que cumplir". Sus "pilares fundamentales" son la juventud, la igualdad, el empleo y la vivienda, un ámbito donde ha prometido una "gran apuesta".

"Voy a seguir trabajando para bajar impuestos y premiar el esfuerzo de los jóvenes. Si somos capaces de cumplir los objetivos que nos hemos marcado, estoy convencido de que se va a traducir en un éxito para el Partido Popular", ha aseverado.