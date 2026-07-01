Llorca pide que la justicia aclare si el decreto de regularización está "mal hecho" y cree que se hizo "con mucha prisa"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la toma de posesión del rector de la UCI, Jesús Lancis - GVA

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la justicia debe aclarar si el Real Decreto 316/2026, que establece un proceso extraordinario de regularización de ciudadanos extranjeros en España, está "bien hecho o mal hecho", aunque a su juicio se hizo "con mucho oscurantismo" y "con muchas prisas del Gobierno de España". Por eso ha justificado que el Consell haya presentado alegaciones al Tribunal Supremo (TS) en las que insta a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE).

Así lo ha manifestado a los periodistas en Castelló de la Plana, un día después de que el TS planteara a las autonomías que recurrieron la regularización extraordinaria (Comunitat Valenciana y Aragón) que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al TJUE ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria. La Generalitat ya presentó este martes alegaciones al Supremo en las que insta a plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE y pide que resuelva sobre la petición de suspensión cautelar.

"Ahora hay que dejar trabajar a la justicia", ha subrayado Llorca, tras destacar que las alegaciones se redactaron y presentaron este pasado martes. Dicho esto, ha reiterado que el Consell advirtió "desde el primer momento" que no les gustaba este proceso de regularización: "Lo veíamos con mucho oscurantismo, con muchas prisas del Gobierno de España".

"Y claro, con un Gobierno que a nuestra comunidad la ha maltratado tanto y que siempre nos ha engañado tantas veces, hemos pedido a la justicia que aclare si está bien hecho o está mal hecho. Si ahora el Tribunal Supremo decide enviarlo al Tribunal de la Unión Europea, nosotros acatamos su decisión y esperamos la respuesta", ha manifestado, en declaraciones a los medios tras el acto de toma de posesión de rector de la Universitat Jaume I (UJI), Jesús Lancis.

Respecto a la petición de medidas cautelares para que no tenga efecto el decreto, Llorca ha señalado que "evidentemente, generalmente se suelen pedir las medidas cautelares en cualquier procedimiento porque, si luego resulta que está mal hecho, no tendría sentido que se hubiese desarrollado". "Eso entra dentro de la normalidad y de los procedimientos judiciales", ha añadido, y ha indicado que, si el Consell no considerara que está mal hecho, no lo habría recurrido.

VE "PREOCUPANTE" QUE BOLAÑOS ESTÉ TRANQUILO

Preguntado por las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaaños, mostrando "absoluta tranquilidad" por la solidez del decreto, ha replicado: "Yo creo que hace mucho tiempo que se ve que el Gobierno de España, si está en alguna situación, es de tranquilidad absoluta: no se le aprueba nada en el Congreso, no trae nada, lo que anuncia no lo cumplen".

"Pero si el señor Bolaños está tranquilo en la situación que está atravesando España y el país, todavía es más preocupante", ha advertido el jefe del Consell y también líder del PPCV.