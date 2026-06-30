Llorca, tras proponer el TS llevar al TJUE la regularización de migrantes: "Esperaremos la decisión de los tribunales"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "siempre" muestra "mucho respeto por la justicia", después de que el Tribunal Supremo (TS) haya planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria. Al respecto, el jefe del Consell ha apostillado: "Esperaremos la decisión de los tribunales".

A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras sendos recursos de la Comunitat Valenciana y Aragón.

Preguntado por los medios de comunicación este martes en Benidorm (Alicante), el 'president' ha reiterado su rechazo a este proceso: "Habíamos hecho varios recursos. Uno lo había hecho la comunidad autónoma valenciana, que no estábamos de acuerdo en ese proceso de regularización tal como estaba haciéndose, con esa rapidez, con esos ocultismos que tiene siempre el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez".

El jefe del Consell ha abundado en que "siempre" tiene "mucho respeto por la justicia", tras lo que ha resaltado: "Nosotros tenemos dudas de ese proceso de regularización. Lo hemos llevado a la justicia. El TS ha decidido que sea el TJUE que vea si está respetando o no las normas comunitarias y esperaremos la decisión de los tribunales".