Llorca recalca que el viaje a la final del Mundial lo ha pagado de su bolsillo: "No tengo que esconderme de nada"

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado que el viaje para acudir a la final del Mundial de Fútbol que el pasado domingo disputaron las selecciones de España y Argentina lo pagó "de su bolsillo". "No tengo que esconderme de nada".

Así lo asevera el jefe del Consell en un mensaje colgado a última hora de esta tarde en sus redes sociales en el que afirma: "El viaje a la final del Mundial lo he pagado de mi bolsillo. Esta izquierda no está acostumbrada a que un 'president' se pague sus viajes. No tengo que esconderme de nada. Al contrario, lo he disfrutado como un español más".

Esta mañana, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha hecho hincapié en que el viaje que realizó el pasado fin de semana el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a Nueva York para asistir al encuentro "ha costado cero euros a los valencianos" y no ha salido de las arcas del ejecutivo autonómico. El portavoz no ha precisado quién ha abonado la y ha dicho desconocer "en calidad de qué ha conseguido" ese abono el también líder del PPCV.

Por su parte, tanto PSPV como Compromís hayan exigido explicaciones sobre los gastos de ese viaje. Así, el síndic socialista, José Muñoz, ha explicado que su grupo ya ha registrado una solicitud de documentación al considerar que hay "contradicciones" sobre cómo consiguió Llorca la entrada: si "como 'president' o como personal particular", mientras que por parte de Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha avanzado que su grupo registrará una iniciativa para solicitar información y ve igualmente "demasiadas contradicciones".

Al respecto, Pérez Llorca califica estas manifestaciones de "bulo" e insiste en que ha ido a la final "sin costarle un solo euro a los valencianos". "Porque ha sido un viaje que me he sufragado yo, tanto el desplazamiento como la estancia en el hotel", enfatiza.

Ha criticado a los partidos de izquierda que, según ha dicho, estaban "acostumbrados a los palcos VIP, al salón, a la moqueta ya asistir a partidos de fútbol como el del Villarreal en la Europa League pagándose el viaje desde las cuentas públicas". "Pero esta cosa ha cambiado porque yo me he ido como una persona normal me he ido a ver la final de la Copa del Mundo pagándome el viaje de mi bolsillo".

EN DEFENSA DE FERRAN TORRES

Y ha aprovechado este mensaje para "salir en defensa" del goleador de la final, Ferran Torres, "símbolo valenciano", a quien "Compromís y toda la izquierda ha criticado", ha reprochado Pérez Llorca en referencia a las palabras del diputado en el Congreso de la coalición adscrito a Sumar Alberto Ibáñez sobre que el futbolista "especula" con la vivienda en Valencia mediante un fondo de inversión.

"Yo con los jugadores de la Selección Española y con España", acaba el 'president'.