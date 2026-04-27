Llorca responde esta semana en Corts a preguntas sobre la "prioridad nacional" y el "colapso" de los servicios públicos

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a 15 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en la sesión de control de Les Corts a preguntas sobre la "prioridad nacional" que reivindica Vox, el "colapso de los servicios públicos provocado por el Gobierno" de España y la defensa de "sus privilegios e intereses personales, familiares y partidistas".

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, cuestionará al jefe del Consell sobre si "piensa aplicar el criterio de prioridad nacional en sus políticas", después de que Vox asegurara que este principio ya forma parte de su acuerdo de investidura.

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, interrogará al 'president' sobre "por qué su gobierno, el mismo que Carlos Mazón, está centrado en defender sus privilegios e intereses personales, familiares y partidistas en lugar de trabajar para mejorar la vida del conjunto de valencianos y valencianas".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntará sobre qué acciones va a tomar el Consell "ante el colapso de los servicios públicos provocado por el Gobierno de la Nación".

El pleno de Les Corts de esta semana, que se desarrollará el miércoles y jueves, procederá a la elección de un miembro del Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y, entre otros puntos, debatirá la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís por la que se modifica la ley de vivienda de la región.

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), tratará una del PP sobre la defensa, modernización y fortalecimiento de la industria del calzado en España, "con especial atención al clúster industrial de la provincia de Alicante"; una del PSPV sobre la recuperación y celebración institucional del 25 d'Abril como Día de Les Corts Valencianes; una de Compromís sobre la reforma del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales onerosas; y una de Vox sobre la defensa de la industria cerámica de Castellón.