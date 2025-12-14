Llorca se reúne telemáticamente con el conseller de Emergencias para abordar la situación provocada por las lluvias

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Perez Llorca, mantiene una reunión telemática con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para analizar el episodio de lluvias - GVA

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Perez Llorca, ha mantenido durante la mañana una reunión telemática con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para analizar el episodio de lluvias intensas que afecta a la provincia de Valencia.

Durante el encuentro, Valderrama ha comunicado al jefe del Consell las medidas adoptadas en la reunión que ha tenido lugar previamente en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ubicado en L'Eliana (Valencia) con las agencias implicadas ante el episodio de lluvias y tormentas, según ha informado Presidencia en un comunicado.

En la reunión, además del jefe del Ejecutivo Valenciano y del conseller de Emergencias e Interior, han participado también el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, el de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, así como la secretaria general de Emergencias, Irene Rodríguez, el director general de Emergencias, Vicente León, y el de Innovación de Emergencias, Raúl Quílez.

En un mensaje publicado a primera hora en su cuenta de la red social 'X', Juanfran Pérez Llorca ha indicado que se mantiene "contacto permanente" con el conseller de Emergencias e Interior, y ha informado de que en las últimas horas ha conversado también con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ante la alerta roja por lluvias para este domingo en parte de la provincia de Valencia.

En este contexto, el 'president' de la Generalitat ha insistido en pedir a la ciudadanía valenciana "máxima precaución y seguir las recomendaciones y la información en canales oficiales".