Llorca, "satisfecho" con los datos del paro de junio en la Comunitat: "Algo se están haciendo bien las cosas"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), a su llegada a la presentación de la Alianza Valenciana por la Seguridad y Defensa, a 2 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "satisfecho" con los datos del paro del mes de junio difundidos este jueves y ha valorado que son "muy positivos" en la Comunitat Valenciana, por lo que ha reivindicado: "Algo se están haciendo bien las cosas" en la región.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir a la presentación de la Alianza Valenciana por la Seguridad y la Defensa, desde donde ha resaltado que junio "suele ser un mes donde siempre aumenta un poquito el paro" en la Comunitat, pero este año, "en cambio, subimos en esa tendencia a la baja como en los últimos meses". "Creo que, si no me equivoco, es un 4%", ha apuntado.

En concreto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.445 personas en junio en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 281.651 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de junio, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Además, Llorca ha hecho hincapié en que "uno de cada tres autónomos que se crean en España se está creando en la Comunitat Valenciana", en que "uno de cada dos jóvenes que encuentra un trabajo en España lo está encontrando en la Comunitat" y en que "somos la comunidad que también más empleo encuentra para las mujeres".

"Por lo tanto, yo creo que algo se están haciendo bien las cosas", ha asegurado el jefe del Consell, que ha reivindicado: "Hemos demostrado que la estabilidad, tener presupuestos e ir haciendo cambios legislativos está permitiendo que todos los datos macroeconómicos sean muy positivos para la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha subrayado que la "prestación social mejor que existe es un empleo" y por eso mismo ha valorado que en este momento, "cada día que pasa, cada mes que pasa, para cualquier ciudadano español o para cualquier valenciano que vive aquí es más fácil encontrar un empleo que en otras regiones".