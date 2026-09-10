Las lluvias dejan 43,2 l/m2 en Alfafara y otros 40 en Agres

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas han dejado este miércoles hasta 43 l/m2 en la localidad de Alfafara y otros 40 en Agres, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A estos municipios les han seguido Càrcer, con 35,2 l/m2; Alcàntera del Xúquer, con 33,8; Anna y Enguera, también con 33,8 l/m2 y Benilloba, con 32,7, han indicado las mismas fuentes.

Además, los truenos registrados el miércoles han sido intensos y las temperaturas bajaron entre 6 y 16ºC respecto al día anterior. Durante esta jornada se mantiene el riesgo de lluvias intensas, sobretodo en la costa.