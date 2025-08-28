Localizados seis reptiles de especies protegidas en una vivienda de Cullera

Localizados seis reptiles de especies protegidas sin documentación de origen en una vivienda de Cullera (Valencia). - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han localizado en una vivienda de la localidad valenciana de Cullera seis reptiles de especies protegidas que no contaban con la preceptiva documentación CITES (de Inspección de Especies en Comercio) que certifica la legal procedencia y origen de los animales, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El instituto armado ha localizado esta colección zoológica privada después de que a finales del pasado mes de julio, una vecina de este municipio llamara a Emergencias para comunicar que desde el toldo de su vivienda colgaba algo extraño.

Tras este aviso acudió a ese lugar una patrulla de la Guardia Civil que determinó que se trataba de una serpiente y consiguió capturar al animal.

Posteriormente, la patrulla del Seprona de Sollana (Valencia) se hizo cargo de este caso y comenzó una investigación para averiguar la procedencia de la serpiente.

Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes hasta una vivienda cercana al lugar en el que fue localizado el reptil donde encontraron varios ejemplares de especies protegidas de esta especie, en concreto, dos pitones alfombra, dos boas imperator y una boa constrictor.

La Benemérita ha precisado que todas estas serpientes están incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES y ANEXO B del RGTO. (CE) 338/97, que regula estrictamente su comercio internacional para evitar que su supervivencia se vea amenazada.

La Guardia Civil ha señalado que el propietario de los animales carecía de la preceptiva documentación que acreditaba su origen legal. Este hombre reconoció que la serpiente hallada por la vecina, una serpiente pitón alfombra, se escapó el pasado mes de febrero.

El animal se encuentra actualmente en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Saler, en València), para su custodia, revisión veterinaria, caracterización y valoración por parte de las autoridades competentes y de un veterinario oficial.

El resto de reptiles está en poder de su propietario hasta que la autoridad CITES comunique su destino definitivo, ha detallado el instituto armado.

El dueño de estos animales, un hombre de 34 años y de nacionalidad española, ha sido investigado por estos hechos por un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias abiertas han sido entregadas a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.