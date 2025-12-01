Localizan el cuerpo de un hombre en la extinción del incendio de una vivienda en Ciutat Vella

Archivo - Vehículo de Bomberos (archivo) - BOMBEROS VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre de 75 años ha sido localizado este lunes por la tarde durante la extinción de un incendio en una vivienda de la calle Sant Ramon de València, en el distrito de Ciutat Vella, según han informado fuentes policiales y municipales.

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 15.15 horas, advirtiendo de una explosión en el edificio y de gran cantidad de humo. El fuego ha sido sofocado poco después, ya que al parecer estaba concentrado en una zona concreta de la casa.

Hasta el inmueble afectado se han desplazado cinco dotaciones de bomberos municipales y una ambulancia. Tras la extinción del incendio se ha localizado a un hombre fallecido en el interior.

La Policía Nacional ha activado el protocolo correspondiente, con la movilización de agentes de Homicidios y de la Policía Científica. Se investigan las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a que habría sido accidental.