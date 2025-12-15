Lola Índigo se une al cartel de Bigsound València 2026

Archivo - La cantante Lola Índigo en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lola Índigo regresará a Bigsound València con un concierto el próximo 27 de junio de 2026 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La actuación de Lola Índigo será "la única en la provincia de Valencia" y se convierte en la primera del cartel de la que se confirma fecha, asegura la organización en un comunicado.

La cantante se ha consolidado como "una de las figuras más influyentes de la música pop urbana en España". Su proyecto artístico destaca por una identidad muy definida, en la que conviven el pop, el reguetón, la electrónica y los ritmos urbanos, siempre acompañados de una fuerte apuesta por el baile y la puesta en escena.

Tras su paso por Operación Triunfo 2017, inició una carrera meteórica con el lanzamiento de Ya No Quiero Ná en 2018, tema que alcanzó el número tres en la lista Promusicae y fue certificado triple platino. Desde entonces ha publicado álbumes como 'Akelarre' (2019), 'La Niña' (2021), 'El Dragón' (2023) y 'Nave Dragón' (2025), todos ellos situados entre los más vendidos del país.

Bigsound celebrará en 2026 su sexta edición en València con nombres como los de Manuel Turizo, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Rels B, Juan Magán o Rusowsky, entre otros.