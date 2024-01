Lolita Flores, Charo López y Kiti Mánver, protagonistas del primer trimestre del Gran Teatre de Paterna

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Paterna (Valencia) arranca la agenda cultural de 2024 del Gran Teatre Antonio Ferrandis con actuaciones de actrices de renombre como Lolita Flores o Charo López, en una amplia programación con comedia, un recital de poesía, el género chico o teatro en valenciano durante el primer trimestre de este año.

En concreto, Lolita actuará el 22 de marzo interpretando 'Poncia' a partir de 'La casa de Bernarda Alba', dos meses después de las funciones protagonizadas por Kiti Mánver (12 de enero) y Charo López (26 de enero), avanza el Ayuntamiento de Paterna.

Este viernes 12, 'El inconveniente' de TalyCual Producciones, con la interpretación de Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla, en una deliciosa y emotiva comedia escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, tendrá lugar a las 20 horas.

El próximo domingo 21, a las 18 horas, se representará 'Vía láctea', con la dirección de Roser Castellví y Dani Martínez. Se trata de un espectáculo de marionetas gigantes con un gran impacto visual y musical para disfrutar en familia.

El viernes 26 de enero, a las 20 horas, la consagrada actriz Charo López traerá 'Verso a Verso - A la luz de las Velas'. Un precioso recital junto al afamado barítono Luis Santana, acompañados al piano por el maestro Víctor Carbajo conformado con la poesía de los clásicos poetas españoles como Lorca, Machado, Miguel Hernández o santa Teresa de Jesús.

EL GÉNERO CHICO SE REINVENTA CON 'VILLA Y MARTE'

Para comenzar febrero subirá al escenario la obra 'Villa y Marte', el viernes 2 a las 20 horas. Una reinvención del género chico CON humor, música en directo, teatro y chotis.

Bug's Stories, The Wordrobe Monster, Ready, Record, Go!, The Corpse of Chaplin llevarán al Gran Teatre Antonio Ferrandis una campaña escolar de teatro en inglés dirigida a todos los centros docentes de Paterna los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero.

Seguidamente se representará la última producción de Cocinando Danza a público infantil y familiar, bajo el título 'Trànsit' y con el fin de concienciar sobre la educación vial, el 11 de febrero a las 18 horas.

En marzo se estrenará 'L'últim ball', un espectáculo divertido en valenciano, bajo la dirección de Carles Alberola y que se representará el viernes 1 a las 20 horas.

Será el viernes 22 de marzo, a las 20 horas, cuando suba al escenario la reconocida actriz Lolita Flores interpretando 'Poncia', de Luis Luque, a partir de 'La casa de Bernarda Alba' de García Lorca.

CANTICANTI EN LOS BARRIOS

A partir del domingo 24 de marzo, a las 12 horas, llegarán Los Canticanti de Tramant Teatre con todas las canciones y juegos más divertidos para toda la familia en el barrio de Lloma Llarga norte. También harán un recorrido para pasar un mañana llena de risas y diversión por varios puntos y barrios de la ciudad durante abril y mayo.

Los Canticanti volverán el domingo 31 de marzo a la misma hora con otra actuación en el Parque Central de Paterna. Posteriormente visitarán los barrios de Bovalar, Terramelar, La Coma, La Canyada, Campamento, Alborgí, Santa Rita y Lloma Llarga Sur los días 7, 14, 21 y 28 de abril y 5, 12, 19 y 26 de mayo, respectivamente.

En paralelo continuarán la programación de la Escuela Municipal de Teatro y Danza y las visitas guiadas por el Gran Teatre Antonio Ferrandis, que se llevan a cabo todos los martes para grupos de entre cinco y diez personas.

"Hemos diseñado una variada cartelera para todos los gustos y públicos para empezar este año 2024 y disfrutar de nuestra ciudad con esta amplia oferta de géneros teatrales", destaca la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura.