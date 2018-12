Lolita Flores encarna en el Olympia a una Fedra "libre de culpa" con "todo el derecho a amar a quien quiera"

Publicado 26/11/2018 14:16:47 CET

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lolita Flores se subirá al escenario del Teatro Olympia de València para encarnar a la Fedra de Paco Bezerra, un personaje "libre de culpa", "valiente" y que "tiene todo el derecho del mundo a amar a quien quiera" a pesar de los prejuicios de la sociedad. En definitiva, una "'Fedra' feminista" que se "pone al lado de la mujer y se traga la norma masculina".

Así lo han explicado este lunes la actriz, su compañera de reparto Tina Sainz y el director de la obra, Luis Luque, en la presentación de la obra. Esta versión con texto de Paco Bezerra, que se estrenó en el Festival de Mérida, llegará al auditorio valenciano a partir de este miércoles y hasta el 9 de diciembre, con un elenco que completan Juan Fernández, Críspulo Cabezas y Eneko Sagardoy.

Flores ha explicado que, durante una cena, le trasladó al productor Jesús Cimarro que le "encantaría" dar vida a Fedra, a lo que este contestó: "El año que viene". El resultado es un espectáculo en que la protagonista se yergue como una mujer "valiente" que "dice lo que le pasa", "echada para delante, un poco como una reivindicación", ha destacado.

El público del Olympia tiene una cita con la reina de la Isla del Volcán, "enferma" y con una "obsesión". Ni come ni habla ni duerme y los médicos no consiguen dar con el origen de este padecimiento. Algunos dicen que se ha vuelto loca y otros que se debe a las largas ausencias de su esposo, pero todos se equivocan. La responsable de su dolencia es una pasión que le atormenta y ya no puede reprimir más; un erotismo "inmoral e impúdico", un deseo "violento e indómito", un amor "indecente".

Se trata de la primera vez que la actriz sale a escena con una tragedia, según ella misma ha confesado, y "ha sido muy complicado". "Saqué a la leona que hay en mí", ha asegurado, antes de remarcar que dentro de ella misma "hay muchas mujeres", porque "todos tenemos a todos los seres humanos en nuestro interior, tenemos todos los sentimientos" y "solo hay que sacarlos". "Todos los sentimientos que tiene Fedra los tenemos todos", ha insistido.

Lolita ha admitido que no ha visto 'Fedra' sobre los escenarios, pero sí la película de Jules Dassin a los 14 años, y quedó "muy noqueada" al encontrarse con una "mujer súper sensual", "que tiene una edad pero todavía se ve muy guapa". "Ella está viva y tiene todo el derecho del mundo a amar a quien ella quiera, aunque lo sociedad no quiera", ha reclamado.

LA FEDRA "FEMINISTA" QUE "DEFIENDE EL AMOR"

En la misma línea, Luque ha revelado que su Fedra "viene de la oscuridad", "sale de la enfermedad y quiere decir la verdad al mundo caiga quien caiga". Ha subrayado que, frente a la tradicional Fedra que "normalmente" arrastra la culpa, en el texto de Bezerra hay una "diferencia": "Defiende el amor, porque dice que solo hay uno y que no hay un límite".

De este modo, "decide amar, enfrentarse a todo el mundo y sube al volcán a declarar su amor", ha recalcado. "Nosotros entendíamos su personaje, somos apasionados, no hemos llegado a ese límite de la enfermedad pero hemos podido entender la obsesión por el amado. Hemos entendido el camino emocional", ha indicado.

"Normalmente, las tragedias son mujeres tiradas por el suelo invocando a los cielos", ha explicado el director, unas palabras que entonces ha puntualizado Lolita Flores: "Ella es la reina del volcán". Fedra, ha proseguido Luque, "está enmarañada, como si las ramas de un árbol la cubrieran y en un momento dado aparece el su rostro, sale al mundo".

La intención, ha resaltado, era también "rescatar la idea de que una mujer a los 50 o 60 años puede ser sexualmente activa", una cuestión que "está mal vista cuando se da una relación con un joven, siempre hay un clima de sospecha". Querían "presentarla viva, llena de pasión". Es una 'Fedra "feminista, nos ponemos del lado de la mujer y la norma masculina nos la tragamos", ha enfatizado.

"NUESTRO SECRETO SERÁ LA VERDAD"

El director teatral cree que al asistir a la obra "la gente viene a ver a Lolita Flores haciendo de Fedra", porque "el público admira a Lolita" y desea "ver sus facetas, sus talentos", "todo su arte". De ella, ha destacado que "no hay mentira en ninguna de sus frases".

Una opinión con la que coincide Tina Sainz, que recalca que Lolita Flores "es una gran actriz porque trabaja desde la verdad" y "ese es el secreto del talento de esta profesión". Cree que la cuando su compañera pone en valor lo que ha aprendido de ella se trata de "pamplinas" porque es Sanz quien ha "aprendido mucho" de ella.

"Me enseña la generosidad en el escenario, el personaje puesto al servicio de la obra, el trabajo con los cinco sentidos", ha asegurado. Además, se ha referido al "miedo" de los actores al subirse a las tablas. "El día que lo perdamos no podremos salir al escenario porque el actor que pierde el miedo está un poquito muerto", ha aseverado.

En este sentido, el público "sabe que Lolita no es Fedra". "Pero lo tenemos que engañar y convencer, y para eso les tenemos que respetar. Ese miedo se convierte entonces en respeto". "He visto a muchas Fedras en el escenario, pero no hay otra que se acerque a esta. Y es por la verdad. Nuestro secreto será la verdad", ha remarcado.