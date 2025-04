López Miras ve "más que suficiente" el apoyo del PP hacia Mazón y le ofrece "ayuda en lo que necesite"

Insta a Vox a no "bloquear" los presupuestos de Murcia y comparte su "rechazo a la inmigración ilegal y al Pacto Verde"

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que el apoyo del Partido Popular hacia el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, es "más que suficiente", como a su juicio demuestra el congreso que los 'populares' europeos clausuran este miércoles en València.

Además, ha explicado que ha tenido la ocasión de dar "un abrazo" a Mazón durante el cónclave y que le ha transmitido su "apoyo" y le ha ofrecido "ayuda en lo que necesite para la gestión de la recuperación de Valencia y de todos los daños de la dana", que hace medio año provocó 228 fallecidos.

Así lo ha trasladado el presidente murciano y líder del PPRM a preguntas de los periodistas tras participar en el Congreso del PPE en Feria Valencia, donde este miércoles han acudido tanto Mazón como el jefe de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

López Miras ha asegurado que "claro" que ha tenido la "ocasión" de hablar con Mazón durante el congreso. El 'president' de la Generalitat ha asistido a este evento durante menos de dos horas al principio de la jornada de este miércoles, tras no acudir a la sesión inaugural de este martes justificándolo por el nivel de emergencia tras el apagón masivo del lunes.

"No hemos podido entrar por el mismo sitio porque no me han dado acceso a poder llegar en coche como ha llegado él, y por eso no he podido coincidir en ese 'photocall' de la entrada. Yo he entrado por otro sitio, pero aquí dentro pues ya sí que hemos podido vernos, hemos emplazado a vernos aquí. Le doy un abrazo y, por supuesto, le he transmitido mi apoyo y mi ayuda", ha explicado.

Preguntado por si cree que Mazón tiene el apoyo del Partido Popular, el dirigente murciano ha contestado: "Creo que sí. Estamos celebrando el Congreso del Partido Popular Europeo en València. Yo creo que ese apoyo es más que suficiente, creo yo".

PRESUPUESTOS DE MURCIA

Por otro lado, respecto a los presupuestos para 2025 del gobierno de la Región y por si finalmente habrá acuerdo entre PP y Vox, como ha sucedido en la Comunitat Valenciana, López Miras ha dicho que "eso tendrán que decir ellos", en alusión a los de Santiago Abascal, quienes "ya han informado que hay un preacuerdo en cuanto a las partidas presupuestarias".

"Y es verdad, estamos de acuerdo en las partidas presupuestarias --ha subrayado--. Exigen un marco político en el que nosotros también compartimos el rechazo rotundo y contundente a la inmigración ilegal y a la política migratoria, si es que existe, de Pedro Sánchez, en manos del independentismo y el separatismo catalán.

También ha garantizado que el PP "desde luego" comparte "el rechazo al Pacto Verde (Europeo) y a aquellas políticas que están perjudicando a nuestros agricultores y ganaderos".

"Lo he dicho aquí, lo he dicho en el parlamento autonómico donde reside la soberanía de los ciudadanos de la Región de Murcia. Así que ahora depende de ellos y de que no insistan en bloquear unos presupuestos que son necesarios para la Región y para los murcianos", ha remachado.