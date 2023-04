López (UP) no se conforma con "limosnas" de Juan Roig y Mercadona: "Hay que ir más allá y topar los precios"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz de UP en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López.

Archivo - Imagen de archivo del portavoz de UP en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López. - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unides Podem (UP) en el Ayuntamiento de Alicante y número dos de la candidatura de Esquerra Unida-Unides Podem-Unides per Alacant para la ciudad de Alicante, Xavier López, ha rechazado conformarse con lo que ha tachado de "limosnas" de Juan Roig y de Mercadona, después de que la compañía anunciara la bajada de precio de 500 productos de consumo diario. En su lugar, ha reclamado "ir más allá" y topar el precio de los alimentos de primera necesidad.

Así se ha expresado este jueves López durante la presentación de la candidatura de EU-UP-Unides per Alacant, al ser preguntado por los medios de comunicación por su opinión sobre la bajada de precios en Mercadona.

"Creo que el espacio transformador asume que no estamos para limosnas de Mercadona y mucho menos de Juan Roig. La gente lo está pasando muy mal, porque hay un problema de inflación gravísima que está afectando a la capacidad de las familias de comprar bienes de primera necesidad", ha resaltado.

Por contra, ha defendido que UP ha propuesto al PSOE, en el seno del Gobierno, llevar a cabo "medidas reales para topar el precio de los alimentos". "No puede ser que estemos en un problema tan grave de crisis económica y que al final sea la voluntad de los grandes empresarios, de los ricos de siempre, los que decidan si bajan o no los precios", ha censurado.

Ha sostenido que los gobiernos tienen capacidad para "poder intervenir el precio de la cesta de la compra básica", con lo que cree que primero hay que avanzar en la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien respaldó tomar medidas "a cargo" de las grandes distribuidos para aliviar el precio de la cesta de la compra. No obstante, ha reclamado "ir más allá y topar los precios de los alimentos, especialmente aquellos de primera necesidad".

"BLANQUEAMIENTO DE SU GESTIÓN"

"Juan Roig, nos alegramos mucho de su limosna, pero no nos conformamos con eso. Creemos que no puede estar bajando los precios de los alimentos y, a la vez, anunciando millones de euros de beneficio anualmente de su empresa. Es una tomadura de pelo a la ciudadanía y un blanqueamiento de su propia gestión como gran empresario", ha sostenido.

Por su parte, el número uno de la candidatura de EU-UP-Unides per Alacant, Manolo Copé, ha defendido que "todo lo que suponga favorecer a las clases trabajadoras y a la gente sencilla es bienvenido", aunque ha recordado que Roig "dijo que se habían aumentado en exceso los precios porque sino no habría sido sostenible".

Además, ha destacado que Yolanda Díaz "ha invitado a las grandes entidades a que haya una apuesta concreta y que puedan bajar un poco esas cantidades de beneficio en beneficio de la clase trabajadora, que ve que esta inflación es difícilmente soportable en su vida".