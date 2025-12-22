El lotero de Mislata que ha repartido un segundo de La Lotería: "Llevamos cinco años seguidos dando premios y habrá más"

Administración número 2 de Mislata, - LOTERÍAS
VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
Pablo Tortosa, propietario de la Administración número 2 de Mislata 'La Mágica' (Valencia), que ha repartido una serie del número 78477, cuarto premio, dotada con 200.000 euros, ha resaltado que llevan cinco años seguidos dando suerte y en este tiempo han repartido 16 premios. "Y seguro que damos alguno otro más", ha recalcado.
Al respecto, ha destacado a Europa Press que está "muy emocionado" por seguir dando premios desde su administración, que lleva abierta 41 años, aunque en esta ocasión no conoce a los agraciados porque la serie se vendió por internet.
Su mejor suerte fue hace dos años, cuando repartió el Gordo en Navidad y en el Sorteo del Niño. Así, ha resaltado que desde entonces cada vez son más conocidos.