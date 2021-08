De Lou Reed al K-pop. Así es la playlist del Jubiocio que anima a vacunarse con ritmo

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde un clásico como Lou Reed al exitoso K-pop coreano, pasando por Queen, Dua Lupa, Billie Eilish o 'La Mayonesa' y el 'Caribe Mix'. Estos son algunos de los 'hits' que se escuchan en el Jubiocio, uno de los centros de vacunación habilitados en la ciudad de València que se ha hecho popular por amenizar con música el proceso de inmunización.

La idea partió de un celador, Javier Puig, quien quiso aprovechar el poder de la música para que las personas que acuden al centro a vacunarse contra la covid vivan el momento de una manera más relajada.

Al principio, cuando las franjas de edad citadas eran las de los 50 y 40 él era quien ha pinchado temas que él mismo escuchaba de bandas como Simple Minds o los que sonaban en algunas discotecas como Barraca o Puzzle. Cuando la edad de los vacunados ha ido bajando, una compañera enfermera, Lucía Moruno, ha tomado el relevo.

"Nos viene bien a todos, no lo es lo mismo entrar a vacunarte con miedo y tensión que tarareando una canción. La música nos salva a todos, a mí me ha salvado durante la pandemia", ha aseverado Puig, que incide en la importancia de que ahora la gente joven vaya a vacunarse "porque los hospitales se van llenando".

Moruno ha lanzado un mensaje en el mismo sentido: "Que vengan a vacunarse. Es superimportante. Si no lo quieren hacer por ellos, que lo hagan por otras personas que están sufriendo en los hospitales".

La sanitaria comenta que, gracias a esta banda sonora del Jubiocio, que recibe a una media de 4.000 personas al día, "la gente se anima bastante" y "lo importante es que vengan y que estén lo más cómodos posible". "Incluso, a última hora, cuando suena 'La Mayonesa' hay quien se anima a bailar", apunta divertida.

"MÁS RELAJADOS"

Muchos de los ciudadanos que son citados en el Jubiocio coinciden en que la música les hace estar "más relajados". "Es genial, entretenido, mola", resume un joven a Europa Press Televisión. Otra chica asegura que con las canciones "te olvidas un poco de los nervios y piensas en otras cosas".

No obstante, hay quien no puede evitar la inquietud. "Tengo miedo a las agujas y no me ha dado cuenta ni de lo que sonaba", confiesa una adolescentes, quien, son embargo, asegura tras el pinchazo que "no duele casi nada" y anima a todo el mundo a vacunarse.

Los más jóvenes han aprovechado también para compartir con los medios algunas de sus peticiones para la playlist del Jubiocio: trap, reggaeton "y un poquito de One Direction".