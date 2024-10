Love to Rock despide su quinta edición con 18.000 asistentes y una programación ampliada

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Love to Rock ha despedido su quinta edición con un balance "positivo" y más de 18.000 personas que asistieron a La Marina de València para disfrutar de la propuesta más extensa hasta la fecha del evento: tres escenarios (Dársena, Pérgola y Gastro), 15 DJs, 18 bandas y cinco chefs con Estrella Michelín.

Love to Rock ha crecido este año con un escenario más que suma valor a la zona gastro Love to Food, y con una programación continuada en la jornada del sábado desde primera a última hora, para reforzar así la propuesta de la mañana, ha indicado la organización del evento en un comunicado.

De esta forma, el festival quiere "dar valor" a los DJs y, para ello, estos son importantes en su programación, tanto con un set propio como para amenizar los momentos entre concierto y concierto y hacer que "la música no pare".

El viernes, Mr. Fly, Bita, Don Fluor, Giorgio Bonetti, Fat Gordon, Obtuso y Sugar Mami hicieron bailar a los asistentes. Emocionaron especialmente las actuaciones de Niños Mutantes que se despidieron del público valenciano tras décadas de historia; o la de Dorian que contó como sorpresa invitada con la participación de Second.

Además, bandas como La Habitación Roja y Sidecars llenaron de emoción la noche desde el escenario principal y Helen Helen y Bernal lo hicieron desde la zona gastro. En Love to Food, además de los expertos en brasas de Maillard y las Foodtrucks, la chef Begoña Rodrigo y el chef Germán Carrizo acercaron su alta cocina al formato 'take away' con el objetivo de ofrecer comida de calidad en el entorno de un festival musical.

El sábado, la actividad comenzó con Mr. Fly, Obtuso y Second Dj's y las actuaciones de Himnoticos, Tatuaje, Aiko el Grupo, Shego y Mujeres que ambientaron la hora del vermut, estos últimos con una Pérgola llena.

Ya por la tarde, en la sección DJs, Mario Oldies, Toxicosmos, Fat Gordon, Fran Leaners B2B Víctor Ollé y Colin Peters tomaron los mandos; y en las actuaciones, fue el turno, desde primera hora de la tarde y ya con el aforo completo, de Ángel Stanich, Rufus T. Firefly, La La Love You, Ginebras, Depresión Sonora, Sidonie y La Casa Azul, quien dio pie al cierre del festival y la gran fiesta final de la mano de Inmir.

Love to Food fue comandado por las chefs Alejandra Herrador y Roseta Félix, el chef Germán Carrizo, y de nuevo los expertos en brasas Maillard además de las Foodtrucks.