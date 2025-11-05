Un lugar de encuentro para crear "vínculos emocionales": así es la Librería Cultural 2025

La Llibreri Nov. (EUROPA PRESS) -

Un "lugar de encuentro donde cultivar vínculos culturales y emocionales". Así es la Llibreria Ramon Llull de València, que ha obtenido el Premio Librería Cultural 2025 otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL), con el apoyo del Ministerio de Cultura.

A esta edición del galardón, la que hace 27, se han presentado un total de 43 librerías. El jurado ha destacado del establecimiento valenciano su programación cultural "titánica, tanto por los distintos formatos que realiza como porque tiene en cuenta a todos los agentes de la cadena del libro". Además, subrayan su "labor por ayudar a comprender el presente realizando actividades en la librería".

"Es muy emocionante", asevera en declaraciones a Europa Press Almudena Amador, propietaria de la librería junto a Francisco Benedito y Óscar Brox. "Supone una alegría enorme para este espacio colectivo, del que el público que viene forma parte".

"Para nosotros es absolutamente fundamental la respuesta de los lectores, que participen y que vengan para establecer un vínculo personal y emocional", remara la librera.

POESÍA Y PENSAMIENTO

Con este objetivo, desarrollan una intensa agenda de actividades culturales que, además de presentaciones editoriales y clubes de lectura, apuesta por citas que "fomenten el debate, el intercambio de ideas y, también, la poesía y el pensamiento, que tienen un público muy fiel", subraya la librera.

En este sentido, celebra que, pese a los repetidos augurios apocalípticos sobre el futuro del libro, los fieles lectores y la "fisicidad" del producto permiten que goce de buena salud, incluso en tiempos de competencia de 'gigantes' del comercio electrónico como Amazon.

Aquí Almudena Amador ha enfatizado el "magnífico trabajo" que ha realizado CEGAL con la puesta en marcha de su herramienta en red, impulsada desde la pandemia, que permite una gestión eficaz y que la entrega de los pedidos de los comercios tradicionales esté "prácticamente al nivel" de rapidez del de la multinacional.

El Premio Librería Cultural se entrega desde 1999 para reconocer el trabajo de aquellas librerías que se caracterizan por realizar una tarea continua de dinamización cultural, y de difusión del libro y de la lectura dentro o fuera del espacio físico de la librería. La distinción contempla una dotación en metálico de 6.000 euros descontando la retención.