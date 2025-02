El MACA acoge "la mayor exposición" de Kara Walker en España que aborda la esclavitud, raza e identidad

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acoge "la mayor exposición" de la artista norteamericana Kara Walker realizada hasta la fecha en España, en la que aborda temas como la esclavitud, la raza y la identidad. Se inaugura este viernes y se podrá visitar hasta el 7 de septiembre.

La muestra 'Kara Walker. Burning Village', que recorre la trayectoria de esta artista en las últimas cuatro décadas, la han presentado este miércoles el concejal de Cultura, Antonio Peral, la comisaria de la muestra, Rosa María Castells, y el coleccionista Javier Romero, de cuya donación al museo junto a Michael Jenkins proceden la mayor parte de las obras expuestas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Walker es una de las artistas "más destacadas de su generación y más interesantes del panorama artístico internacional, con una obra compleja que analiza en escenas, a veces caóticas, cuestiones de raza, identidad, poder y deseo utilizados siempre como sistemas de opresión y subyugación, a través de siglos y continentes".

La muestra reúne los numerosos trabajos de Kara Walker presentes en la colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA. En total, la componen 44 piezas que recorren parte de su trayectoria y constituyen uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas.

Así, se muestran dibujos, grabados, esculturas, libros de artista y uno de sus videos más recientes. Se trata de 31 obras donadas en propiedad al MACA en 2021 por Jenkins y Romero y de 13 piezas depositadas en 2024 para esta muestra, que han viajado desde Nueva York. Todas ellas están fechadas desde 1996 hasta la última de sus películas de animación, que se exhibe por cortesía de la artista.

Peral ha destacado la importancia de que Alicante y el MACA alberguen la mayor exposición realizada hasta la fecha en España "de una de las artistas contemporáneas más relevantes del panorama internacional".

"Su obra, siempre comprometida con temas como la violencia o la esclavitud, nos permite hablar de manera transversal de los derechos humanos. El MACA vuelve a situar a Alicante en el mapa cultural, no solo nacional sino también internacional, con una exposición de una calidad y un interés indiscutible", ha valorado.

"OBRA NECESARIA, DURA Y DE GRAN BELLEZA"

Por su parte, Castells ha subrayado la importancia de Walker, "con una obra necesaria, imprescindible y sugerente". "Es contundente, dura y, al mismo tiempo, de una gran belleza formal", ha apuntado.

La comisaria ha señalado que la obra de la norteamericana "tiene tantas lecturas y matices que enriquece el discurso y no puede dejar indiferente al espectador".

"Esta exposición sitúa al museo como institución en los debates actuales, en la reflexión crítica de un mundo casi en llamas. Michael Jenkins y Javier Romero donaron al MACA su colección de obras de arte con el convencimiento de la relevancia que podría tener para el museo y, así es, ya que la colección permite indagar mostrar y reflexionar sobre el mundo contemporáneo", ha remarcado.

De otro lado, Romero ha agregado que Walker, "una de las artistas internacionales más destacadas de las últimas décadas, está feliz de esta exposición en el MACA".

"Su trabajo, que se encuentra en los museos y colecciones más importantes del mundo, ahonda en cuestiones políticas, sociales e históricas de gran calado, a la vez que formalmente es de una gran belleza visual", ha aseverado.

Romero ha añadido que esta artista "ha abierto puertas en el mundo del arte a otros muchos creadores de minorías raciales, de género e identidad, rompiendo así con los cánones imperantes durante siglos en museos e instituciones artísticas". "Es una artista de referencia y fundamental", ha indicado, para posteriormente disculpar a Jenkins, que no ha podido asistir a la presentación.

SÁTIRA Y ARQUETIPOS

Walker nació en Stockton (California) en 1969 y creció en Atlanta. Se licenció en el Atlanta College of Art en 1991 y obtuvo un máster en la Rhode Island School of Design en 1994. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1997) y el United States Artists Eileen Harris Norton Fellowship (2008). Ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Letras en 2012 y fue nombrada académica honoraria de la Real Academia de Arte de Londres en 2019.

Su obra aborda temas de violencia, identidad, raza y sexualidad en el contexto de la herida psicológica todavía vigente causada por el trágico legado de la esclavitud, presentando una visión crítica del pasado histórico y examinando los estereotipos raciales y de género en nuestra sociedad actual.

Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas, Walker utiliza el lenguaje de la sátira y los arquetipos para revelar las contradicciones del concepto que una nación tiene de sí misma, al tiempo que arroja una mirada subversiva muy lúcida sobre las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras.

A través del dibujo, el grabado, la escultura, el vídeo y la instalación, la artista explora la representación de la noción de raza en el arte moderno y contemporáneo, así como la necesidad de establecer nuevas narrativas que desafíen la manera en la que miramos y entendemos la historia.

Las imágenes en la obra de Walker, tomadas tanto del realismo histórico como del espacio fantástico de lo imaginado, "seducen por su desgarro emocional, la fuerza intelectual que abrigan y su extraordinaria belleza visual", según señala el consistorio.

Su obra ha sido exhibida en las varias instituciones y se encuentra representada en museos y colecciones públicas como The Museum of Modern Art (MOMA), de Nueva York; Tate Modern, de Londres; Centre Pompidou, de Paris; Museum of Contemporary Art, de Los Angeles; Deutsche Bank, de Frankfurt; Museo Nazionale delle Art del XXI Secolo (Maxxi), de Roma; The Menil Collecion, de Houston; The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York; British Museum, de Londres; Art Gallery of Ontario, de Toronto; Kunstmuseum Basel; Magasin III, de Estocolmo; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Museum voor Moderne Kunst, de Holanda; Smithsonian American Art Museum, de Washington DC, y Whitney Museum of American Art, de Nueva York.