El MACA será anfitrión del 'Slow Art Day' y Malena Alterio y David Lorente llegan al Principal en Alicante

ALICANTE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) participa un año más como anfitrión en la celebración del 'Slow Art Day', donde los visitantes podrán observar y comentar cinco obras seleccionadas. Además, el Teatre Principal acogerá a los actores Malena Alterio y David Lorente para ofrecer su visión de la amistad.

El MACA participará este sábado en el 'Slow Art Day', motivo por el cual a las 18.00 horas se invita a todos aquellos que deseen observar las cinco obras seleccionadas, para después poner en común las impresiones de la mano de la mediadora, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Esta actividad sucederá de manera simultanea en cientos de museos de todo el mundo y las obras elegidas son 'Kiki de Montparnasse', de Pablo Gargallo; 'Jefe Contable' y 'Riu-Rau', de Juana Francés; 'Rebasando el límite', de Juan Genovés; y 'Descubrimientos Militares 1671. Diario de una excavación imaginaria y barroca', de Manuel Millares.

Por su parte, al Teatro Principal llegará el show de humor donde se comparten anécdotas embarazosas, con Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, bajo el nombre 'La Ruina'. Tendrá lugar este viernes 12 y sábado 13 a partir de las 20.00 horas.

El domingo 14, a las 18.00 horas, Malena Alterio y David Lorente interpretarán Liza y Nicolás en 'Los amigos de ellos dos', una obra en la que ambos, que quedan con una pareja de amigos suyos a cenar cada jueves desde hace más de doce años, se ven solos en el restaurante. La obra se basa en las preguntas y preocupaciones que les surgen a partir de la misteriosa demora, reflexionando sobre como se percibe el lugar que ocupan las personas en la sociedad.

DIVULGACIÓN Y CONCIERTOS

En Las Cigarreras, este viernes arranca el Game[in]g Problems III: 'Drugstore'. Es un proyecto de investigación y divulgación plástica con el objetivo de analizar la contemporaneidad de la perspectiva de los videojuegos, dirigiendo en esta tercera edición su mirada hacia la conexión con las drogas. La exposición se encuentra en la Caja 0 en horario de martes a sábados de 10 a 21.30 horas.

Este mismo viernes, la música de Meconio y la de Thérèse traen un doble concierto. Meconio con los golpes de las notas, del torcimiento rítmico y de la presión emocional de una guitarra y una batería que crean canciones escurridizas y Thérèse, con el alter ego musical de Nerea Lecue, que será la protagonista de. La Caja Negra abre sus puertas a esta creación musical a las 20.30 horas.

Además, el programa de residencias artísticas 'La Llavor Artística' se mantendrá en la Caja Blanca hasta el día 27 de este mismo mes, en horario de martes a sábado de 10.00 a 21.30 horas. Se trata de "un auténtico motor de inclusión y creatividad que ha revolucionado el ambiente cultural del centro", con su enfoque colaborativo, fomentando las conexiones entre los participantes, los artistas residentes y diversos colectivos culturales.

Además, este fin de semana, Las Cigarreras también da cierre al proyecto 'Viure per a dormir per a viure per a dormir' de Sílvia Maestre, del ciclo de talleres 'Cossos a destemps' este sábado 13, a las 18.00 horas. Este proyecto fue el primero en ser seleccionado de la convocatoria Scroll 2023 y explora los cuerpos que habitan a destiempo y los cuerpos discas para construir narrativas que reivindican la interrupción y la lentitud como elementos esenciales de la vida.

ACTIVIDADES INFANTILES

Por otro lado, los espectáculos de marionetas se hacen con el Castillo de Santa Bárbara este día 13, a las 13.00 horas, con 'Cuentos que vienen del mar', un show dónde la protagonista se embarca en un viaje plagado de aventuras y acción que seguro que encantará a los más pequeños.

Tanto sábado como domingo, a las 11.00 horas, los tradicionales juegos para niños del jardín del Polvorín seguirán divirtiendo a las familias.

Además, los teatros alicantinos regresan este fin de semana a los centros sociales a los barrios. Este viernes día 12, a las 18.30 horas tendrán lugar 'Uhambo, una vuelta al mundo', de Tolon Tell On, en el Centro Las Artes, y 'Códigos' de Maruja y Martín Teatro, en el Centro Playas. Y el sábado 13, a la misma hora, el canto coral 'Antología Lírica' de la compañía Lírica Alicantina en el Centro Felicidad Sánchez.

Por otro lado, este 13 de abril regresa la segunda edición de la Liga de Travesías con la 'Santa Faz-Jorge Crivillés'. Esta primera prueba, que saldrá a las 9.00 horas desde la playa del Postiguet y tendrá la meta localizada en la playa de San Juan, contará con nueve kilómetros a nado. Los grupos estarán distribuidos por el ritmo de los nadadores. La Liga, organizada por la Concejalía de Deportes, el Club Natación Aquiatic Alicante y la Asociación RC7 contará, con cinco travesistas a nado.