Magda Añon y Francesc Server Mut, ganadores ex-aequo de los VIII Premios Lletraferit

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Magda Añon y Francesc Server Mut se han proclamado ganadores ex-aequo de los VIII Premios Lletraferit, como ya ocurrió en el 2022 con 'Mireia' de Puri Mascarell y 'Els inútils' de Andreu Sevilla. La organización reconoce así dos novelas "muy distintas, pero igualmente ambiciosas y brillantes".

En particular, según el jurado, las dos obras premiadas coinciden en su "ambición y ejecución excelentes" y en la capacidad de abrir caminos nuevos dentro del panorama literario valenciano, según ha informado la organización en un comunicado.

Por un lado, Magdalena Añon Espert (Alginet, 1961) es una de las ganadoras del Premio Lletraferit de Novela por la obra presentada con el título Ai, Mília, que irrumpe como una sorpresa radical. Bajo la apariencia de una historia rural y costumbrista ambientada en la República, la Guerra Civil y la posguerra, la novela despliega unos personajes inquietantes y unos hechos de una brutalidad sobrecogedora, más propios del gótico norteamericano que de la narrativa valenciana tradicional.

Según han destacado los miembros del jurado, la prosa de Añón es "ligera, trepidante y desacomplexada, llena de giros y cambios de orden que mantienen el lector atrapado en un universo tan fascinante como perturbador".

En un registro absolutamente diferente, el otro ganador ha sido Francesc Server Mut (Benissa, 1991) por la obra presentada con el título La novel·la sense nom, una pieza de alta volada literaria que explora, con sensibilidad y lucidez, el proceso de convertirse en escritor. En concreto, el autor combina una voz polifónica con una mirada profunda sobre la creación artística, la admiración, la duda y la investigación de una voz propia.

En este sentido, el jurado de los premios ha valorado especialmente su ambición estructural, la capacidad de homenajear la tradición literaria y artística, y el retrato íntimo de los que entienden la vida como una prolongación de la cultura. La decisión se ha hecho pública en el acto organizado por la editorial Llibres de la Drassana y la revista Lletraferit, con el apoyo de la Diputación de Valencia, el viernes 5 de diciembre en la Sala Alfons el Magnànim del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia.

El acto, conducido por la presentadora Laura Grande, ha contado con la asistencia de más de 150 personas, con la presencia de autoridades de la Generalitat Valenciana, como el director general de Cultura Miquel Nadal, de la Diputación de Valencia, como el diputado de Cultura Francisco Teruel, y del Ayuntamiento de Valencia, como los regidores José Luis Moreno, Maite Ibáñez y Ferran Puchades, o numerosos miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

PREMIO DIAFEBUS DE NOVELA JUVENIL

En cuanto al Premio Diafebus de Novela Juvenil, la ganadora ha resultado Karol Jabaloyas (Valencia, 1991) por 'Esperança Badia: la fetillera', una obra que ha seducido por su combinación de estilo, profundidad y fantasía. No en vano, la novela propone un viaje en la Valencia del siglo XVII, poblada de inquisidores, mujeres de conocimiento antiguo, espíritus y fantasmas, en una aventura que conjuga ritmo, emoción y sensibilidad.

Concretamente, el jurado ha destacado su estilo vibrante y la capacidad de mantener un equilibrio perfecto entre intriga, imaginación visual y carga emocional. En conjunto, es una propuesta poderosa que, según los organizadores, "augura una voz destinada a tener un largo recorrido dentro de las letras valencianas".

Así, en una edición marcada nuevamente por la alta participación, con más de unas sesentena de obras presentadas, las tres novelas galardonadas reafirman la apuesta de los Premios Lletraferit por el talento emergente y una literatura que arriesga y amplía horizontes.

En el acto se ha otorgado también el Premio Lletraferit de Cultura Valenciana, que, tras haber sido concedido a Joan Francesc Mira, Josep Piera, Manuel Vicent, Paula Bonet, Ferran Torrent i Rodolf Sirera, este año ha recaído en el poeta Marc Granell (Valencia, 1953).

En palabras del editor Toni Sabater, que ha realizado una loa de su figura, "dentro de sus poemas está casi todo: una presencia enorme de la muerte y su horizonte inevitable, pero también la celebración de los días sencillos, la memoria individual, la colectiva, la resistencia a tantas cosas indeseables, la defensa de la valencianidad y del valenciano, la lucidez, o ese conjunto de verdades incómodas pero tan necesarias que lo convierten en el cantor del coraje de vivir, a pesar de todo, a pesar de tanto".

En definitiva, la gala de los VIII Premios Lletraferit 2025 ha vuelto a ser un espacio de celebración, lectura y encuentro entre creadores y lectores. Una noche para reconocer el valor de la literatura valenciana y celebrar las voces que continúan enriqueciéndola con "talento, emoción y valentía creativa".