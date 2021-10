Una manifestación exige la retirada "inmediata" del proyecto de ampliación de Puerto de València: "Compromete el futuro"

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación organizada por la Comissió Ciutat-Port y Juventud por el Clima ha recorrido este viernes, 22 de octubre, el centro de València para reclamar la retirada "inmediata" del proyecto de ampliación Norte del Puerto de València y advertir que esta "infraestructura innecesaria compromete el futuro del medioambiente" y supone "el inicio de una burbuja de hormigón".

La protesta ha coincidido con una huelga estudiantil por el clima y además se ha convocado como una "manifestación unitaria", con la implicación de colectivos juveniles y asociaciones estudiantiles, además de entidades ecologistas, vecinales y sociales. El manifiesto contra la ampliación del Puerto cuenta con cerca de 200 colectivos.

En concreto, las entidades exigen la retirada "inmediata" del proyecto de Ampliación Norte del Puerto de València y la construcción de la nueva terminal de cruceros. Además, reclaman recuperar para la ciudadanía la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el dique norte. A su juicio, estas infraestructuras no pueden "hacer compatible el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente" y conllevarán "efectos devastadores" sobre la salud y el entorno.

Bajo estas premisas, la protesta ha partido del Puente de las Flores a las 18.30 horas encabezada por una pancarta con el lema "Pensem global, actuem local. No a l'ampliació del Port" y ha discurrido por el corazón de la ciudad hasta terminar en la plaza del Ayuntamiento. La marcha, con una amplia presencia de jóvenes, ha discurrido al ritmo de música variada y dolçaina i tabal. En su inicio, ha contado con la animación del humorista Xavi Castillo en un escenario móvil.

Sus participantes han coreado consignas como "No, no, no, no a l'ampliació", "Los que están en la cima no se enteran ni del clima", "Cambiemos el sistema, no el clima", "Un grado, dos grados, bye bye al ser humano" y "Ni un grado más ni una especie menos". Además, los manifestantes han mostrado carteles con mensajes como "No a la ampliación", "Aurelio (Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia), tu dique me oprime", "Basta de urbanismo de los 90", "El litoral per al poble", "Aturem el col·lapse" o "Aire net i el Port quietet".

"COMPROMETE EL FUTURO"

El portavoz de la Comissió Ciutat-Port, Antonio Montiel, en declaraciones a los medios de comunicación, ha denunciado que la "cara" ampliación del puerto es "innecesaria", ya que "compromete el futuro del medioambiente" y supone "el inicio de una burbuja de hormigón y de un crecimiento totalmente desordenado".

Así, ha instado a las Administraciones públicas implicadas a "asumir sus competencias": "No tiene sentido que declaren la emergencia climática y que cada una apruebe actuaciones totalmente contrarias". "Que se pongan de acuerdo para mejorar las condiciones de salud", ha exigido.

Por su parte, Josep Gavalda, representante de la Comissió Ciutat-Port, ha defendido que "es el momento de dejar de ampliar el Puerto", un proyecto "muy perjudicial". "Si impedimos la construcción de la ZAL y la ampliación, todo el mundo saldrá ganando independientemente de su ideología", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que "si la ciudadanía no se hubiese movilizado, posiblemente las obras de ampliación del Puerto hubieran empezado ya".

"Con la crisis de los materiales y la climática, cada vez es más evidente que este tipo de obras no nos benefician, sino que nos perjudican", ha sostenido, y ha añadido: "Eso que dice Ximo Puig de compatibilizar medio ambiente y economía en el caso del Puerto es imposible, y no hace falta ver ningún estudio, hemos perdido las playas del sur".

En este sentido, ha llamado a "poner en cuarentena" las declaraciones sobre la ampliación del Puerto del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ya que, ha asegurado, es una persona que "no se caracteriza por cumplir lo que dice".

"FOCO DE CONTAMINACIÓN"

Finalmente, David Adrià, del colectivo Joventut Pel Clima, ha hecho una llamada para "frenar la ampliación, que es un foco de contaminación, y hacer presión a nivel político y demostrar al Gobierno y a la Generalitat que la ciudadanía se planta y dice no a ampliar el Puerto porque es perjudicial, supone un coste oportunidad y preferimos invertir todo ese dinero en proyectos realmente verdes y sostenibles".

"Los jóvenes queremos tener un futuro, disfrutar de nuestro territorio y de un futuro lleno de oportunidades y dejar atrás este presente mediante transiciones verdes", ha zanjado.

A la protesta se han sumado representes de Compromís, Podem y Esquerra Unida, entre ellos la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, la coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, o la secretaria general de Més-Compromís y coportavoz de Compromís, Àgueda Micó.

La manifestación de este viernes es la última de las protestas organizadas por la Comissió Ciutat-Port junto a otras entidades. Este miércoles, representantes de esta plataforma y de Juventud por el Clima presentaron una Propuesta No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para pedir el desistimiento de la ampliación norte e instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "aplique las políticas que predica en cambio climático" y renuncie a la infraestructura. Antes de registrar la moción, desplegaron sus pancartas sobre la escalinata de la Puerta de los Leones de Madrid.

Asimismo, el viernes pasado, la Comissió Ciutat-Port y Juventud por el Clima, junto a entidades ciudadanas, vecinales, conservacionistas y de padres y madres de alumnos, se concentraron ante el Palau de la Generalitat para reclamar al 'president', Ximo Puig, que "se dé cuenta de la gravedad del problema que supone" la ampliación norte del Puerto de València y "no siga con las políticas antiguas en un escenario de emergencia como el actual".

El manifiesto contra la ampliación del puerto está suscrito por colectivos y asociaciones como FAMPA Federació de mares i pares,

Juventud por el Clima (FFF), Per l'Horta, Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agró, Associació veïns i veïnes Natzaret, Associació veïns i veïnes Grau-Port, Amics de la Malva, Cuidem Cabanyal Canyamelar, Intersindical Valenciana, CGT, CCOO, SEO BirdLife y Entrebarris, entre otros.