La manifestación por el segundo aniversario de la dana marchará de luto y realizará el recorrido inverso a la primera

Archivo - Cientos de personas con pancartas piden la dimisión de Mazón, durante una manifestación para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, a 25 de octubre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por asociaciones de víctimas de la dana y entidades sociales con motivo del segundo aniversario de la catástrofe que provocó 233 fallecidos el 29 de octubre de 2024 será el próximo sábado 31 de octubre a las 18.00 horas y realizará el recorrido inverso a la primera marcha, es decir, partirá de la plaza de la Virgen y concluirá en la del Ayuntamiento de la capital.

Así lo han expuesto los colectivos y organizaciones convocantes, en una rueda de prensa este viernes en el Octubre Centre de Cultura Contemporània para presentar esta manifestación, que llevará por lema 'Mazón a presó', en la que han llamado a la participación en la convocatoria y han animado a acudir vestidos de luto. "Necesitamos seguir adelante y que no se quede en el olvido", han reclamado.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a asistir "fuerte y unida" a la manifestación dos años después de "la mayor tragedia que ha vivido España" para dar "fuerzas y calor" a los familiares de las víctimas. Dicho esto, ha pedido "empatía" y que todas las personas "se pusieran en nuestro lugar". "Ese día perdí toda mi vida", ha recordado, por lo que ha considerado que ello "no es mucho pedir".

También ha reivindicado que las asociaciones han sido durante estos dos años "motivo de referencia y dignidad" porque han "luchado desde el primer día para denunciar la negligente gestión del gobierno" de la Generalitat. No obstante, García ha señalado que también necesitan "una comunidad fuerte para que nunca más" ocurra una tragedia similar y por ello ha llamado a que la manifestación del próximo día 31 demuestre "la memoria" del pueblo valenciano.

Asimismo, ha exigido que las instituciones estén dirigidas por personas "que ponderen y velen por la protección a la vida", por la seguridad ciudadana, y que estén "alejados de intereses económicos". En todo caso, se ha preguntado si "hemos aprendido la lección" y si, en caso de que "mañana volviéramos a afrontar un episodio meteorológico extremo, estaríamos preparados para asumirlo".

SIGUE "EL MISMO GOBIERNO QUE NO SUPO ESTAR A LA ALTURA"

Sin embargo, ha advertido de que en las zonas afectadas por la riada "no se han hecho los planes de prevención suficientes" y de que los valencianos "no estamos seguros" porque al frente de la Generalitat está "el mismo gobierno que no supo estar a la altura de lo que su pueblo necesitaba" el 29 de octubre de 2024. "Sigue ahí arriba, sigue siendo el mismo de antes", ha incidido.

En este sentido, ha calificado de "inepto" al Consell, que se "mantiene en su arrogancia y prepotencia" y con otros intereses que "prevalecen frente a las vidas humanas". "No lo vamos a consentir", ha garantizado García, que ha insistido en que el Gobierno valenciano "tendría que haber dimitido en pleno" con Carlos Mazón: "No estuvo a la altura ni antes ni durante ni después de la dana. Por mucho que cambien las consellerias, siguen siendo las mismas personas sobre las que recaen 233 personas fallecidas".

SÍ SE PUEDE IMPEDIR "QUE SE COMETAN LOS MISMOS ERRORES"

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha incidido en que el próximo 29 de octubre se cumplen dos años de "un hecho que no se tendría que haber producido" y que "no fue ni de lejos un desastre natural, sino un desastre social, comunitario y humanitario provocado por la gestión negligente de un fenómeno meteorológico". "No podemos impedir que vuelva a llover, pero sí que se cometan los mismos errores", ha argumentado.

"No podemos decidir cuándo ni cuánto lloverá, cambiar nuestra geografía ni trasladar a centenales de miles de personas, pero una sociedad democrática puede decidir quién tiene la responsabilidad de gestionar ese riesgo y eso importa", ha expuesto.

Álvarez ha hecho hincapié en que aquel 29O "falló todo" y "se improvisó", con un ES-Alert "tardío y erróneo" a las 20.11 horas, cuando ya habían "pueblos inundándose y personas muertas". "Si se hubiera atendido la información meteorológica y no improvisado, la historia hubiera sido muy diferente", ha asegurado.

También ha subrayado que gobernar "no es ocupar despachos o subirse a un coche oficial, sino proteger, tomar decisiones cuando hay que tomarlas, avisar cuando hay que avisar y, cuando se falla, asumir la responsabilidad, dar la cara y dimitir", pero hacerlo "de verdad". "No dejar el cargo para esconderse detrás de un escaño y seguir aforado", ha avisado, en alusión al 'expresident' Carlos Mazón, que se mantiene todavía como diputado del PP en Les Corts.

Dicho esto, ha dado las gracias a todos los colectivos, medios de comunicación y personas que durante estos dos años han estado acompañando a las asociaciones de víctimas y ha recalcado que estas no han recibido "ningún céntimo de ningún partido" político. "Y quien diga lo contrario, que lo demuestre", ha emplazado, a la vez que ha garantizado que no van a dejar de movilizarse ni se van a quedar en sus casas, pese a que les pongan "muchas dianas en la espalda o la cabeza". "Que nadie espere que desistamos", ha garantizado.

Por último, ha reivindicado que esta manifestación "no pertenece a ninguna sigla, sino a las víctimas, sus familiares, al pueblo, a los ciudadanos, a la sociedad que se niega a aceptar que después de 24 meses aún haya que salir a la calle a reclamar justicia, reparación, prevención y responsabilidades". "No nos vamos, no nos callamos", ha proclamado entre aplausos de los presentes.

Además, ambas han agradecido a las personas que, "valientemente", decidieron convocar la primera manifestación para exigir responsabilidades por la dana, "ahora que sabemos que muchas intentaron frenarla". "Si en ese momento no se hubiera hecho, igual no hubiéramos llegado hasta aquí", han valorado.

"DEFENDER NUESTRO TERRITORIO"

Y en representación de los CLER, Rut Moyano ha llamado también a la participación en la manifestación del próximo 31 de octubre para estar al lado de los familiares de las víctimas y, a la vez, reclamar que Carlos Mazón abandone su acta de diputado en Les Corts, se presente en el juzgado de Catarroja a declarar y que todo el Consell que fue "cómplice" dimita y "desaparezca". "La mejor manera de honrar a las personas muertas es defender nuestro territorio", ha aseverado.

Sin embargo, ha criticado que, dos años después de la dana, la reconstrucción pase por que más de cuatro millones de metros cuadrados en las zonas afectadas por la riada estén "amenazados por ampliaciones de polígonos industriales, centros comerciales o zonas residenciales". "Esa huerta la necesitamos para vivir, para sobrevivir", ha reclamado.

También ha cuestionado que todavía ninguna de las localidades afectadas por la dana del 29O haya presentado "de manera pública" su plan de emergencias. "Elaborarlos de espaldas a la población es errar completamente. Volverá a pasar y tendremos las mismas consecuencias", ha avisado.