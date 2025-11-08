Manises homenajea al voluntariado de la dana con un monolito y un mural por la solidaridad - AYTO MANISES

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manises ha homenajeado al voluntariado de la dana con un monolito, rodeado de velas, y con un mural con el lema 'Suport mutu, solidaritat', en el marco de las acciones conmemorativas del primer aniversario de las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

En concreto, el monolito del reconocido ceramista Enric Mestre se ha inaugurado este viernes en la calle San Edesio 12; mientras que el grafiti, realizado por el artista manisero Hemecé, se localiza en la pared posterior del Trinquet municipal, en la calle Roses, ha detallado el consistorio en un comunicado.

Ambas acciones son un homenaje a la "gran labor" del voluntariado del municipio, que se volcó con las víctimas durante los días posteriores a las inundaciones. Estos espacios se transformarán en un "lugar de recuerdo y reconocimiento colectivo, en dos de las zonas más transitadas del municipio".

La jornada del viernes ha concluido con la presentación del libro 'Lágrimas de barro. Crónica de la DANA del 29 de octubre de 2024', en el Claustro de la Casa de Cultura de Manises. La obra recoge, desde el mismo lugar de los hechos, los testimonios de sus autores Carmen Amoraga y Maxi Roldán.

Como víctimas de la catástrofe, los escritores ofrecen un relato cronológico de cada minuto de ese martes, pero también de los días anteriores y de los ocho meses que vinieron después.

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha expresado que "ha sido muy emotivo recordar la extraordinaria solidaridad del nuestro pueblo y su resiliencia". "Un año después todavía es muy duro revivir el dolor y la incertidumbre de aquellos días tan complicados, recordando a las víctimas y a sus familias", ha manifestado.