Manolo Valdés inaugurará su primera muestra individual en Madrid en una década con un 'Allegro' de 40 piezas

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Manolo Valdés exhibirá, del 29 de febrero al 13 de abril en la sede madrileña de Opera Gallery, un conjunto de 40 obras que, bajo el título 'Allegro', invitarán al público a sumergirse en su universo creativo. Se trata de la primera exposición individual en diez años del creador en la capital de España.

'Allegro' reúne "una importante selección de las últimas obras de Manolo Valdés, que comprende más de 40 piezas entre esculturas y pinturas", destaca la galería, que subraya que hacía una década que no se le dedicaba en Madrid una muestra individual. Además, han transcurrido casi veinte años desde su gran retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2006.

Ahora, el espectador podrá contemplar un gran número de las singulares cabezas femeninas de Valdés, que destacan por sus rostros de líneas sencillas. El predominio del color sobre la forma demuestra el talento y la facilidad con que el artista hace suyas tanto la figuración como la abstracción, avanzan los organizadores de la exhibición.

Sus esculturas, independientemente de su tamaño, están impregnadas de una ligereza que las hace flotar. La exposición ofrece una gran variedad de materiales, colores y formas geométricas que actúan a modo de tocados en las cabezas, siempre de forma simétrica. Tal es el caso de 'Cabeza con cristales verdes', 'Cabeza de Mariposas Azules', 'Círculos en Ámbar', 'Cabeza con Cerámica' y 'Cabeza con Vidriera XXI', entre otros.

Entre las esculturas expuestas también se encuentran algunas de sus icónicas figuras velazqueñas como 'Reina Mariana' o la 'Menina'. Cabe recordar que Manolo Valdés ha sido "pionero en dar una entidad escultórica a los personajes femeninos de Velázquez", como enfatiza Javier Portús en el texto que ha escrito para la muestra.

Con ocasión de 'Allegro', se ha instalado la escultura monumental 'Mariposas Blancas' en la fuente de la entrada del hotel Rosewood Villa Magna, realizada en resina, acero y cristal de Murano.

Completa la selección una decena de cuadros de grandes dimensiones protagonizados, en su mayor parte, por cabezas femeninas. Con ellos, el espectador puede seguir disfrutando de la belleza que surge del uso de texturas informales y de los colores. Entre otros, 'Matisse en Verde', 'Dama con Abanico II' y 'Retrato con Fondo Ocre'.

La muestra se acompañará de un catálogo que incluye un texto de Javier Portús, jefe de Conservación de Pintura Española hasta 1800 del Museo Nacional del Prado, así como otro escrito por Antonio Saura en 1985 con motivo de una exposición individual de Manolo Valdés organizada por la galería Maeght de Barcelona.

Manolo Valdés (Valencia, 1942) es uno de los artistas españoles contemporáneos con mayor recorrido internacional. Su carrera arranca en la década de 1960, como uno de los miembros fundadores del Equipo Crónica, y continúa en solitario a partir de 1981 desarrollando un estilo propio que despliega gracias a la apropiación y resignificación de obras pertenecientes tanto a maestros antiguos como a los referentes artísticos del siglo XX.

REINAS, INFANTAS Y MENINAS

En particular, a lo largo de los últimos cincuenta años el artista revisita y actualiza formalmente los personajes velazqueños (reinas, infantas y meninas) así como otros iconos de grandes maestros de la historia del arte como las odaliscas de Matisse, lo cinético de Calder o lo geométrico del constructivismo; labor programática, rigurosa y exquisita que, a su vez, ofrece su particular mirada sobre nuestra cambiante sociedad.

Su trabajo se ha mostrado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos de todo el mundo, y forma parte de prestigiosas colecciones privadas y públicas, entre las que destacan la Peggy Guggenheim Collection, Venecia, Italia; la Hamburger Kunsthalle, Hamburgo, Alemania; la Menil Foundation, Houston, Texas; el Metropolitan Museum of Art, Nueva York; el Modern Museet Art, Estocolmo, Suecia; el Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París, Francia; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; el Museum of Fine Arts, Houston, Texas y el Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, entre otros.

Las icónicas esculturas de Manolo se exponen al aire libre en parques y jardines de grandes ciudades como el Jardín Botánico de Nueva York, Hofgarten, Düsseldorf y Chatsworth House, Reino Unido.