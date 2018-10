Manuel Bartual ve "en peligro" la libertad de expresión: "Hay quien no entiende que la ficción no es realidad"

Publicado 22/02/2018 15:17:49 CET

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor, diseñador y dibujante valenciano Manuel Bartual considera que en España "hay libertad de expresión, pero está en peligro" y que existe un problema porque "hay gente que no entiende que la ficción no es realidad".

En este sentido, el artista ha dicho que "no da crédito" a los acontecimientos "fatales" de ayer, al ser preguntado por el secuestro del libro 'Fariña', de Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego, por "contenido calumnioso"; la condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por delitos de "enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas"; y la retirada de la obra 'Presos políticos' de Santiago Sierra de ArcoMadrid.

"¿Qué está pasando ahí fuera?", se ha preguntado Bartual este jueves, antes del comienzo del Encuentro de Escritores en la Biblioteca Valenciana, al tiempo que ha manifestado que para defender la libertad de expresión "lo que hay que hacer es no dejar de hacerlo".

Bartual ha admitido que estas sanciones pueden "coartar" muchas acciones creativas por "miedo". Además, cree que "no tiene ningún sentido" porque "mucha otra gente lo ha hecho antes" y apunta que hay un "problema" con la ficción, ya que "hay gente que no entiende que la ficción no es realidad".

"Como creador te da miedo, porque en cualquier momento te puede pasar", ha reconocido, ya que cree que hay "intereses de que ciertas actitudes no lleguen", algo que considera "ridículo" porque, por ejemplo, al censurar 'Fariña' han conseguido que el libro "llegue a más gente" y sea "número uno en ventas".

"Es incomprensible, lo mires por donde lo mires", ha sostenido Bartual, que considera que "lo que hay que hacer es no dejar de hacerlo", ya que lo que buscan con estas acciones es "que la gente deje de manifestarse", y cree que la mejor manera de combatirlo es "hacer lo que dicte tu cabeza y tu razón".

"AUTOFICCIÓN"

El escritor ha hablado de su primera novela, 'El otro Manuel', que se publicará el 20 de marzo, en la que el protagonista es Manuel Bartual, un hombre que escribió una historia en verano por Twitter que se convirtió en un fenómeno viral y social. Así, la obra toma como punto de partida la historia que el creador inició en la red social el pasado verano, pero no es una "continuación al uso", ya que aunque hace "guiños" a esta funciona "por sí sola".

Bartual ha explicado que se trata de "autoficción", ya que hay detalles que son ciertos y al autor le gusta "jugar con realidad y ficción", con toques de humor y que tiene en cuenta que hay alguien al otro lado leyendo, por lo que se dirige al lector "desde la primera línea".

El novelista ha analizado su historia veraniega, que él califica de "fenómeno social y viral", y ha señalado que tenía "muy clara" la estructura a seguir, su inicio y final, así como el tiempo que iba a durar, aunque ha indicado que se dejó "partes grises" en las que improvisó, además de cambiar el orden de algunas partes y escribir de forma que involucrara al lector.

"No podía imaginar que fuera a ser un germen, es maravilloso", ha admitido Bartual tras las historias de otros escritores que han seguido su camino y luego le "acreditan", aunque no por ello se considera el "precursor" de un nuevo género literario.

ADECUAR LAS HISTORIAS AL MEDIO

El escritor también ha valorado la "potencialidad" de las redes sociales y considera que lo "interesante" de estas es "jugar con el medio en sí, aprovechar las herramientas" y considera que su experiencia veraniega en Twitter fue la constatación de que "las redes sociales son el canal para contar historias".

"Intento contar historias completamente adecuadas al medio en el que trabajo, puede parecer obvio, pero no lo es tanto", ha destacado Bartual, que se califica como "pro Internet", ya que este tiene una "cantidad de herramientas espectaculares".

"No hay una sola manera de contar la historia en internet, sino que hay muchas, solo tienes que encontrar la tuya", ha señalado el escritor.