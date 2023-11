La marcha del 25N en València llama a la unidad, carga contra negacionismo machista y reclama "soluciones al problema"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista ha recorrido el centro de la ciudad de València este sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reivindicar "políticas eficaces" que aporten "soluciones al problema" de la violencia machista, ante el "aumento" de las cifras de asesinatos y agresiones sexuales, y ha advertido del "peligro" que representan los partidos y organizaciones que "niegan esta evidencia".

Bajo el lema 'Contra totes les violències masclistes, ara més que mai' ('Contra todas las violencias machistas, ahora más que nunca'), la protesta ha partido sobre las 19.30 horas de la Porta de la Mar, iluminada de morado para la ocasión. La han encabezado, en primer lugar, mujeres víctimas de violencia machista.

Entre banderas violetas y a marcha de batucadas, han enseñado mensajes como 'Ni una más', 'Sin ti no puedo' o 'No estás sola'. Además, han coreado lemas como 'Abolició de la prostitució', 'No estem totes, falten les assassinades' y 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada'. La marcha recorre las calles de Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde culminará con la lectura de un manifiesto.

La portavoz de la Coordinadora Feminista de València, Cándida Barroso, en declaraciones a los medios, ha llamado al conjunto de la sociedad a tomar conciencia de que la violencia machista "no es un problema de las mujeres", aunque sea quienes la sufren, sino que es "se debe extrapolar a toda la sociedad, y especialmente a los hombres". "El 25N es un día importantísimo porque recordamos a todas las mujeres asesinadas y a todas las que sufren violencia machista", ha señalado.

Por eso, ha considerado "tan importante salir a la calle" en jornadas como esta para demandar "recursos y consenso entre la clase política", para que esta "no divida a la ciudadanía" y para que exista "una concienciación clara de que este problema tenemos que acatarlo entre todas y todos". "No es una cuestión solo de las mujeres. Las mujeres hoy encabezaremos la manifestación, pero afortunadamente habrán muchos hombres y mujeres también en la comitiva para decir basta ya", ha insistido.

En esta línea, ha advertido de que las cifras de violencia de género "van aumentando" y ha criticado a quienes intentan "banalizar este problema de primera magnitud mundial", algo que resulta, a su juicio, "bastante poco serio". Así, ha reclamado "respeto a las organizaciones feministas" porque "llevamos años ayudando y aportando soluciones al problema". "No queremos gestos, lo que queremos son políticas eficaces contra todas las violencias machistas", ha incidido.

Por todo ello, ha instado al Gobierno valenciano a impulsar el segundo Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, así como a destinar "más recursos públicos de gestión directa". "Esto es una rémora que arrastramos durante décadas", ha lamentado, al tiempo que ha recalcado que la atención a víctimas "tiene que ser un servicio esencial, de gestión directa y con recursos suficientes". "No puede una mujer que está destrozada psicológicamente esperar tres meses para ser atendida por una psicóloga, esto es una barbaridad", ha manifestado.

EL NEGACIONISMO "ES UN PELIGRO"

Una de las portavoces de la organización de la marcha, Gabriela Moriana, ha reivindicado que el movimiento feminista está "harto de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y de todos los demás tipos de violencias machistas". Por ello, ha resaltado la importancia de "llenar las calles" en un día tan señalado y ha cargado contra las organizaciones y partidos que "niegan que existe una violencia contra las mujeres que tiene cifras clarísimas y dolorosísimas". "Cualquier partido que niegue una evidencia como tal es un peligro", ha avisado.

Asimismo, otra de las representantes de la entidad ha hecho hincapié en que jornadas como el 25N "son importantes para visibilizar el grito contra la violencia que las mujeres sufren debido a la desigualdad que existe en la sociedad" y que provoca, ha advertido, "no solamente discriminación, sino también llega a una violencia extrema como en el caso de los maltratos, los asesinatos y la violencia sexual".

Al respecto, ha admitido que "se ha avanzado mucho" pero, pese a ello, "las cifras revelan que continúan habiendo asesinatos de mujeres y agresiones sexuales" y muestran que "el camino es complicado y que siempre requiere una unidad social que haga un esfuerzo por cambiar las cosas y por profundizar en la democracia". "Sin una igualdad entre hombres y mujeres es imposible considerar que nuestra sociedad es democrática", ha reflexionado.

También ha censurado aquellos partidos políticos que niegan que exista una violencia estructural contra las mujeres y que esta violencia "responde a una violencia generalizada y no específica". "Cuando no tenemos una buena definición de las causas es mucho más complicado poder solucionarlo", ha incidido.