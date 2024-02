Una marcha exige en València el "alto el fuego" en Palestina y muestra sus condolencias ante el incendio en Campanar

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha exigido este domingo en la ciudad de València el "alto el fuego" en la Franja de Gaza y "cerrar todas las relaciones" con Israel porque es "un estado asesino", al tiempo que ha mostrado sus condolencias ante el pueblo valenciano por el incendio de dos edificios en el barrio de Campanar, que se ha cobrado la vida de diez personas.

La marcha se enmarca en la segunda convocatoria estatal impulsada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) para exigir al Gobierno "medidas concretas y eficaces" contra el "genocidio" en la Franja de Gaza y "la ocupación, el apartheid y el colonialismo" en Palestina.

La manifestación --que ha contado con el apoyo de asociaciones como la Comunidad Palestina o la asociación Boicot, Desinversions i Sancions País València (BDS)-- ha partido sobre las 17.00 horas desde la facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València y ha continuado por la avenida Blasco Ibáñez. Además, otros 14 municipios valencianos, como Alicante, Morella, Novelda o Vinaròs, se han sumado a la convocatoria de la RESCOP.

En la ciudad de València, la marcha ha estado encabezada por una pancarta con el mensaje de 'En dol per les víctimes de l'incedi' y, tras esta, marchaba una 'performance' en la que cuatro personas llevaban un mono blanco manchado de pintura roja que simulaba sangre y mensajes escritos como 'Cuerpos mutilados' o 'Niños asesinados'.

Estos cuatro manifestantes portaban una camilla con un muñeco que emulaba una persona muerta. Asimismo, en la 'performance' también han participado otros cinco manifestantes, vestidos de negro, que transportaban sábanas enrolladas con pintura roja que trataban de simular a bebés asesinados.

Salma, una de las portavoces de BDS País Valencià, ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que "pare el comercio de armas" y "se cierren todas las relaciones con Israel", a la vez que ha subrayado que "la manifestación da su condolencia al pueblo valenciano por el incendio de Campanar".

Preguntada por las diferencias entre las otras manifestaciones celebradas en la ciudad de València ha señalado que "cada vez hay más muertos" por "la hambruna", ya que "no hay comida ni agua potable". "Hay violaciones a las mujeres en la Franja de Gaza y el ejercito israelí humilla al pueblo palestino y no cumple con los Derechos Humanos", ha denunciado.

En esta línea, los manifestante que han secundado la convocatoria han gritado consignas como "El silencio es complicidad", "Que visca la lluita del poble palestí", "Son hospitales y no bases militares" o "No es religión es humanidad". Asimismo, han portado carteles con mensajes como 'Era un hospital, no una base militar', 'Por la paz, enterremos las armas', 'Per la pau, OTAN no' o 'València amb Palestina, boicot a l'apartheid israelià'.

"14.000 NIÑOS ASESINADOS"

Por su parte, el integrante de BDS País Valencià Jorge Ramos Tolosa ha lamentado que "se está viviendo el peor genocidio e infanticidio de las últimas décadas porque hay 14.000 niños asesinados". "Paradójicamente es el genocidio mejor documentado audiovisualmente por sus víctimas y por sus verdugos, por lo que es el que peor habla del Atlántico Norte, de la Unión Europea y de Estados Unidos", ha censurado.

Ramos ha exigido que los estados "acaben con las complicidades y colaboraciones que tienen con Israel para que se pueda cumplir con el Derecho Internacional y los Principios Universales de Derechos Humanos".

"El Gobierno debe dejar de comprar y vender armas a Israel", ha criticado, y ha añadido que "en el mes de noviembre de 2023, el 52 por ciento de las exportaciones de armas a Israel de la Unión Europea las hizo España", una acción que Ramos ha calificado como "extremadamente grave".

Ha anotado que la Corte Internacional de Justicia "ejerce consecuencias muy importantes y graves a quien vende armas" porque "se es cómplice de un genocidio". "La propia ley española y europea es la que exige que no se pueda comprar y vender armas", ha continuado.

"MAYOR MOVILIZACIÓN"

Por otra parte, ha reivindicado que es "la mayor movilización de la historia española en favor del pueblo palestino" porque "el 20 de enero de 2024 había sido la manifestación más grande con 91 localidades adheridas, frente a las de este domingo que han sido 104".

"Esta es la segunda manifestación a nivel estatal celebrada en València y la undécima gran movilización desde octubre, además de las vigilias, actos, charlas y asambleas celebradas", ha subrayado.

Ramos ha manifestado que es "fundamental tener en cuenta que está siendo una movilización histórica en València y será histórica para acabar con esta vergüenza, una complicidad que se estudiará en los libros".

"Vamos a seguir y seguiremos movilizándonos hasta que se cumpla con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos en Palestina que es lo único que pedimos", ha concluido.