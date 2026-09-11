Una 'marcha lenta' por la educación pública 'calienta motores' antes de las manifestaciones de este sábado

Una 'marcha lenta' de ciclistas y patinadores ha recorrido en la tarde de este viernes la ciudad de València para reivindicar la aplicación de mejoras en las condiciones de la educación pública de la Comunitat. - STEPV

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una 'marcha lenta' de ciclistas y patinadores ha recorrido en la tarde de este viernes la ciudad de València para reivindicar la aplicación de mejoras en las condiciones de la educación pública de la Comunitat.

Esta acción, que ha arrancado desde la Plaza de la Virgen de la ciudad del Turia, forma parte del calendario de movilizaciones que docentes valencianos retoman en este inicio de curso. Este mismo sábado, están convocadas tres manifestaciones con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública. La lluita continua' (Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa).

En palabras del coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, las protestas buscan "continuar presionando" a la Conselleria de Educación para que en las próximas negociaciones, que todavía no se han reanudado, se pueda avanzar "aún más" en las propuestas "que tenemos encima de la mesa" y a las que, según considera, la Generalitat no ha dado una respuesta suficiente.

Junto a las reivindicaciones manifestadas durante el curso pasado como la bajada de ratios y una mejora de las condiciones laborales del profesorado y la derogación de la ley de libertad educativa, los docentes han incorporado entre sus demandas la modificación del artículo 155 de la Ley 5/2026, de 31 de julio, relativas al decreto de Inspección educativa modificada por el Gobierno valenciano y que atribuye nuevas tareas de supervisión de la "neutralidad ideológica" sobre los contenidos y los proyectos educativos de los centros.

Candela ha calificado estas nuevas funciones de "policía ideológica", ya que, en su opinión, se basa en una premisa "falsa" de que el profesorado "se dedica a adoctrinar a nuestros alumnos": "Ahora nos quieren continuar criminalizando, cuando lo que hacemos es hablar de lo que pasa en la sociedad, y de despertar el espíritu crítico de nuestros alumnos que es lo que dice la ley estatal", ha defendido.