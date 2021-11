Las marchas del 20N bajarán a la calle la infrafinanciación en un momento "crucial"

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos políticos y los agentes sociales han llamado a los valencianos a sumarse a las manifestaciones convocadas este sábado 20 para mostrar el "clamor social" por un nuevo sistema de financiación autonómica, en un momento "crucial" tras el compromiso del Gobierno de iniciar la reforma.

Bajo el lema 'Per un poble unit per un finançament just', València, Alicante y Castelló de la Plana acogen estas marchas convocadas por la plataforma Per un Finançament Just, tras cuatro años sin lograr el cambio de modelo desde la gran movilización contra la infrafinanciación de 2017.

El objetivo, plasmado en un vídeo para animar a la participación, es que los habitantes de la Comunitat no tengan que cargar con la "mochila de la discriminación presupuestaria", ya que en 2021 cada valenciano recibe 215 euros menos que la media de España y hasta 703 menos que la región mejor financiada.

Esta tres manifestaciones arrancan a las seis de la tarde del 20N de las plazas de San Agustín de València, Luceros de Alicante y Les Aules de Castelló. Al finalizar, los manifiestos reclamarán tanto el cambio de la financiación como inversiones ajustadas a la población y reconocimiento de la deuda vinculada a la infrafinanciación.

En la plataforma están integrados todos los partidos con representación salvo Vox, los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y la patronal autonómica CEV, con el apoyo de 16 entidades de la sociedad civil.

GRITO POR LA UNIDAD

"Esta manifestación no va contra nadie", ha subrayado el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, para desear que el impacto llegue a Madrid y recordar la responsabilidad de los partidos del Congreso cuando se vote la reforma. También ha destacado los últimos fondos extraordinarios del Gobierno y ha pedido que se conviertan en ordinarios por la financiación.

Como presidente del PPCV, Carlos Mazón ha invitado a salir a la calle a pesar de las precauciones por la pandemia y mantener la "presión", además de defender que la financiación "no es una batalla de egos entre presidentes autonómicos". "Esto solo lo podemos hacer bien juntos", ha reivindicado como un "grito por la unidad".

Plasmar en la calle la "conciencia" y el consenso de que existe este problema es uno de los objetivos que ha apuntado la coportavoz de Compromís Àgueda Micó, recordando que la financiación está ligada al autogobierno. "El 60% de la deuda de la Comunitat proviene de la infrafinanciación: esta es la magnitud de la tragedia", ha advertido.

Por eso ven necesario dar "un paso más" y no permitir "más excusas", ha aseverado la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, quien ha reconocido que el cambio del modelo es "complicado" y ha exigido que cuando sea realidad no haya "reuniones bilaterales". Pero, ha avisado, "no hacerlo sería un fracaso del mandato de la Constitución".

"No es una batalla entre pueblos", ha añadido el secretario de Organización de Podem, Carles Pons, quien ha insistido en que el Gobierno apruebe un fondo transitorio hasta el nuevo sistema y una reforma fiscal progresiva.

SALIR DEL HOYO

Entre los sindicatos, el secretario de UGT-PV, Ismael Sáez ha señalado que el momento actual es crucial porque la financiación "por primera vez está en la agenda política del país" y la negociación debe ser "inminente". "Nos hará salir del hoyo en el que está la Comunitat", ha augurado, ya que ha vinculado la financiación con el cambio del modelo productivo.

"El 20N nos jugamos mucho. El Gobierno tiene que pasar de las palabras a los hechos", ha recalcado su homóloga en CCOO PV, Ana García, en una invitación a que la ciudadanía sienta esta reivindicación como suya y así lograr "desterrar las desigualdades" en sanidad, educación y servicios sociales.

Y es que la financiación es una "pescadilla que se muerde la cola", ha ilustrado la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y una necesidad que se ha visto agravada por la pandemia. "Pero se ha conseguido mucho y la foto de hoy lo demuestra", ha alentado.