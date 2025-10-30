Marciano Gómez, sobre el funeral de estado: "Lo importante es intentar ayudar a las víctimas"

VALENCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha dicho este jueves, en relación al funeral de estado por las víctimas de la dana y al futuro del gobierno valenciano, que lo "importante" es intentar ayudar a las víctimas "en la medida de lo posible, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de la recuperación, y estar siempre al lado de ellas".

Así se ha pronunciado, durante una visita al Hospital Doctor Peset de València, preguntado por el funeral de estado y la reflexión anunciada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como si cree que el jefe del Consell dimitirá o remodelará el Ejecutivo antes de lo anunciado.

Marciano Gómez ha recalcado que este miércoles, 29 de octubre y primer aniversario de la dana, "fue el día de las víctimas", un "día de luto" y para "estar con ellos", que a partir de ahora será "el día de recuerdo de las víctimas" cada año.

"Y esto para mí es lo importante. Lo importante es que las víctimas las intentamos ayudar en la medida de lo posible, ayudar desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de la recuperación y estar siempre al lado de ellas. Lo dije hace algún tiempo, trabajamos por y para los ciudadanos porque es realmente lo que nos mueve", ha zanjado.