Marcos Chicot: "Platón también lucharía hoy contra los demagogos, los mayores enemigos de la democracia"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Marcos Chicot regresa a las librerías con 'El asesinato de Platón' (Planeta), una obra en la que combina el entretenimiento con el conocimiento sobre el pensamiento del "genio". El autor se muestra convencido de que el filósofo habría hecho en la época actual lo mismo que hizo en la suya: "dedicar su vida a luchar contra los demagogos, que son los mayores enemigos de la democracia".

Así lo ha aseverado el novelista con motivo de la presentación de esta nueva obra, que llega tras 'El asesinato de Sócrates' --con la que se proclamó finalista del Premio Planeta en el año 2016-- y 'El asesinato de Pitágoras'. De nuevo, Chicot plasma en su obra su "voluntad de resucitar y de recuperar el pensamiento intelectual, y sobre todo el pensamiento moral de los grandes maestros, imprescindibles en la actualidad".

"Y tanto a Pitágoras, como a Sócrates y como a Platón los he escogido porque son grandes genios, genios absolutos en lo intelectual, que revolucionaron el campo del conocimiento, y también porque han hecho avanzar enormemente el pensamiento de la humanidad en lo moral; si no fuera por ellos no se habría producido un cambio tan revolucionario, en lo intelectual y en lo moral, es esa conjunción la que me ha hecho que estos personajes especialmente me fascinen", explica el escritor en una entrevista concedida a Europa Press.

En este libro, no se adapta a Platón, sino que se transmite su pensamiento "tal y como era y como pensaba, y sus circunstancias". Las ideas de Platón, defiende el autor, "tienen vigencia en nuestra época, él analizó profundamente y planteó preguntas, y propuso soluciones para un espacio que es muy similar al actual, no tenemos un Platón, pero sí tenemos sus obras, sus ideas, y yo intento recuperarlas y transmitirlas de una forma accesible y agradable para el gran público".

Pero es inevitable buscar paralelismos con la situación de crisis actual y Chicot cree que también el público lo ha advertido así. "Creo que los lectores van a sentir con rabia y con indignación el paralelismo entre la situación de entonces y la de ahora, el planteamiento que hace Platón de las soluciones que plantea, y el análisis que hace de los problemas de aquella democracia".

Y añade: "Creo que el lector lo que va a hacer es sentir y sentir rabia, y le va a hacer pensar en los problemas actuales, le va a hacer pensar en el problema que subyace de que gobiernen los demagogos, que gobierne la ignorancia, que Platón pensaba que era la raíz de todos los males, que gobierne la necedad, que gobierne la corrupción, que gobierne la retórica vacía, y que no esté gobernando la justicia, la razón, el conocimiento, la sabiduría, las consecuencias serías muy diferentes, y precisamente en el momento de la pandemia. En la pandemia es donde más consecuencias nefastas tiene tener demagogos como gobernantes".

"LA LITERATURA ES ALGO ACTIVO"

Chicot opina también sobre el papel que desempeñan en estos tiempos "donde no nos paramos a pensar" la filosofía y la literatura. "La literatura creo, y a eso dedico todo mi esfuerzo, que puede ser, no solo una actividad de entretenimiento, sino una actividad enriquecedora, porque es en la que más se piensa, en la que más se detiene uno, a la que más espacio mental le dedicas; la literatura es algo activo, tu estás creando las ideas, los espacios, los personajes y eso es una gran oportunidad precisamente para generar ideas".

Además, el narrador tiene "muy claro" que su "primera misión es entretener". "Lo que hago es entreverar el conocimiento con la trama, el esfuerzo lo tiene que hacer el escritor para que no lo haga el lector, yo hago mucho esfuerzo para transmitirlo de una forma muy sencilla".

"Convierto esos elementos de conocimiento, en elementos de trama y entreverado con la intriga y con la emoción, son pequeñas pinceladas, pretendo pintar el fresco completo de la Grecia clásica, del personaje y del pensamiento de Platón sin que el lector haga ningún esfuerzo, y que además agradezca todo eso que ha aprendido, además de entretener", concluye.