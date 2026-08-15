Marián Cano: "El Consell toma decisiones valientes para acompañar a las empresas, pero la infrafinanciación nos lastra"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana, Marián Cano, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha defendido que "el Consell toma decisiones valientes para acompañar a las empresas, pero la infrafinanciación lastra" la capacidad de apoyo de su departamento, que encara la recta final de la legislatura con frentes prioritarios como la búsqueda de suelo para atraer grandes proyectos, el apoyo a los clústers, la mejora de la conectividad aérea y la formación de talento.

Así lo ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que los objetivos de su Conselleria de cara al último curso político de la legislatura se centran en "continuar con los proyectos estratégicos marcados".

En industria, ha señalado que se trabajará en "los hitos marcados dentro de la estrategia de reindustrialización", en acercar proyectos de inversión a la Comunitat Valenciana y las políticas de apoyo a los clústers. Asimismo, ha destacado que se han dedicado más de 49 millones para ayudar a la inversión de pymes industriales y que se han lanzado dos nuevas convocatorias para las 'mid-caps' que compiten en un escenario global con grandes multinacionales.

Además, ha explicado que se ha trabajado con la Conselleria de Infraestructuras en la nueva Ley del Suelo. Una vez se apruebe, se buscarán "bolsas de suelo que permitan atraer proyectos de envergadura a nuestra tierra" y se conseguirán "plazos mucho más acordes a los tiempos en los que se mueven las empresas".

En innovación, Cano ha destacado las líneas de apoyo para territorios innovadores y el acompañamiento a las empresas en la transformación digital. Ha mencionado el nuevo protecto formativo en Alicante del Campus 42 junto a Fundación Telefónica. Ha señalado igualmente que se está trabajando en proyectos para dinamizar los hubs del puerto de Castellón y de Alicante.

En turismo, ha resaltado la apuesta por la "innovación turística" a través del Invattur, los "avances en destinos turísticos inteligentes" y ha puesto en valor "hitos" de legislatura como la regulación de las viviendas de uso turístico. El objetivo es "la gestión de las cifras positivas" para conseguir un modelo "sostenible, reglado y que conviva con la ciudadanía".

Igualmente, ha indicado que el Consell trabajará en los próximos meses para mejorar la conectividad del aeropuerto de Castellón y seguir avanzando en que la Comunitat Valenciana estrene una nueva conexión directa a un destino intercontinental, como la que se arrancó el pasado año entre Valencia y Montreal.

Sobre a si se ve como consellera en una segunda legislatura si gana las elecciones el PP, Marián Cano ha indicado que ella se incorporó "con una vocación de servicio público" al Consell --sucediendo a Nuria Montes y con la legislatura ya empezada, tras la dana--. "Lo que voy a hacer es acometer los retos que nos quedan en esta legislatura y seguir acompañando a las empresas", ha dicho.

"DESVENTAJA FRENTE A OTROS TERRITORIOS"

Respecto a cómo afecta a esta agenda la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y por qué no se apoya la propuesta del Gobierno para un nuevo sistema de financiación autonómica, la consellera ha indicado que la infrafinanciación "nos sitúa en una posición de desventaja frente a otros territorios".

"Desde el Consell se están tomando decisiones valientes para acompañar a las empresas, pero sí que es cierto que la infrafinanciación nos lastra a la hora de poder dedicar más recursos", ha apostillado. Ante esto, ha afirmado se intenta "buscar la eficiencia máxima de los recursos" y ha puesto como ejemplo los dos decretos de simplificación administrativa y las rebajas fiscales.

Cano ha criticado que "el modelo que se ha propuesto de financiación no recoge la realidad de la Comunitat Valenciana" y ha reivindicado una financiación que permita "acometer con mayor envergadura proyectos para acompañar al crecimiento empresarial y, sobre todo, también para las personas" y las políticas sociales.

"UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE CONSTANTE

Preguntada por cómo está resistiendo la industria ante el conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad geopolítica, Marián Cano ha explicado que las empresas han vivido "un escenario de incertidumbre constante".

En ese marco, ha asegurado que el Consell ha ofrecido "una respuesta ágil" con medidas como las órdenes de ayudas a la internacionalización que contemplan la subida del gastos, los servicios gratuitos a través de Ivace para ayudar a diversificar mercados o el plan USA, dotado con un millón de euros, entre otras acciones.

CERÁMICA

No obstante, "preocupa y mucho" las consecuencias de la escalada de precio en algunos sectores intensivos en consumo de energía. Cano ha resaltado el apoyo a la industria cerámica para defender sus intereses en Europa y "ante todos los partidos políticos" respecto a la normativa de descarbonización y ETS.

Cano ha reconocido que en el sector castellonense "ha habido descensos de ocupación, alguna empresa ha tenido que enfrentar un ERTE, alguna de ellas un ERE", pero ha insistido en que se trata de "un tejido empresarial en el que muchas de las empresas son familiares y van a implicarse al 100% para intentar mantener ese empleo, muchas veces a costa de los márgenes".

Cano ha remarcado que a la cerámica "le afecta también que no se saquen las nuevas subastas de cogeneración por parte del Gobierno central". Asimismo, ha pedido que no se cierre la central nuclear de Confrentes (Valencia).

Respecto a la integración de Cevisama, un escaparate diferenciado para el sector, dentro de la feria Hábitat en una primera edición conjunta que se celebrará este septiembre, Marián Cano ha expuesto que "el panorama ferial está cambiando a nivel global" y que durante dos años, debido a la pandemia, no se celebró el certamen. Cuando reabrió, los metros expositivos se redujeron a la mitad y "ahí era cuando había que haber actuado", ha indicado Cano.

La consellera ha indicado que es el propio comité de Cevisama el que tomó la decisión de integrarse en Hábitat, "una feria que está en tendencia positiva, que ha ido aglutinando esa oferta para convertirse en un referente internacional". "En el momento en que ellos entiendan que debemos relanzar cualquier evento, vamos a estar ahí acompañándolos como hemos hecho siempre", ha asegurado.

REINDUSTRIALIZACIÓN

Sobre los próximos pasos en la estrategia de reindustrialización de la Comunitat Valenciana, Marián Cano ha apuntado que se actuará "en diferentes frentes". Por un lado, "acompañando a nuestros sectores tradicionales para que sigan innovando, para que sigan invirtiendo y para que sigan digitalizándose". Por otro lado, ha subrayado que su departamento cuenta con el presupuesto para internacionalización "más ambicioso".

Cano ha afirmado que su departamento acompañará no solo la llegada de nuevos proyectos sino también la inversión de las empresas de la Comunitat Valenciana para mantener su competitividad, y ha destacado que en el primer trimestre del año la inversión en la Comunitat valenciana ha sido superior a los 487 millones de euros", un 24 % por encima de la serie histórica de los últimos diez años para este periodo, ha indicado la responsable autonómica.

La consellera ha destacado también el objetivo de atraer al sector de la defensa y "avanzar en empresas con tecnologías duales que tienen mucho que decir en este campo". En el sector aeroespacial, hay empresas con "proyectos líderes y que nos están situando en punta de lanza". También ha destacado el potencial valenciano en ciberseguridad, fotónica y semiconductores. "La clave está ahora en la agilidad", ha indicado.

Marián Cano ha incidido en la importancia de la formación de personal cualificado con el apoyo a proyectos como el futuro Campus Battery de PowerCo o LaMet de Femeval.