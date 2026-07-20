Marián Cano destaca la oferta turística de bienestar de la Comunitat Valenciana - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 20 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que desde la Generalitat se defiende un turismo de calidad, sostenible e innovador, que genera empleo estable y refuerza la competitividad de los destinos", en su visita al Pontiana Thalasso Hotel en Oropesa del Mar.

Cano ha visitado este establecimiento, integrado en el complejo Magic World Resort, que avanza en un proceso de transformación orientado a reforzar su especialización en bienestar y talasoterapia, con una inversión global superior a los 20 millones de euros.

Marián Cano ha agradecido a Grupo Fuertes y a Magic Hotel Group "su compromiso con la Comunitat Valenciana" y ha valorado que esta inversión contribuya a que la oferta turística autonómica "siga creciendo en valor, prestigio y atractivo".

Asimismo, ha indicado que esta actuación supone "un nuevo motor económico" para Oropesa del Mar, "un activo estratégico" para la provincia de Castellón y un avance en la consolidación de la Comunitat Valenciana como destino mediterráneo innovador, diverso y de referencia internacional".

En este sentido, la titular de Turismo ha incidido en la importancia de proyectos que contribuyan a diversificar la oferta turística y atraer a un perfil de visitante que busca experiencias de calidad vinculadas al bienestar, la salud y la sostenibilidad, reforzando así el posicionamiento de la Comunitat Valenciana en un segmento turístico con un elevado potencial de crecimiento.