Marina de Empresas amplía sus instalaciones con el nuevo edificio Alinghi tras una inversión de 25 millones de Juan Roig

Los tres edificios de Marina de Empresas - MARINA DE EMPRESAS

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marina de Empresas, polo de emprendimiento impulsado por Juan Roig situado en la Marina de València, amplía sus instalaciones este mes con el nuevo edificio del Alinghi. Diseñado por el estudio de arquitectura valenciano ERRE, el inmueble suma 7.600 metros cuadrados al campus y amplía su capacidad para acoger a cerca de 1.000 emprendedores.

Junto a los dos edificios inaugurados en 2015, este tercer volumen completa el conjunto y da respuesta al crecimiento de la Escuela de Empresas, Negocios y Management (EDEM), la aceleradora de startups Lanzadera y la sociedad de inversión Angels.

En el edificio del Alinghi, que "une y conceptualiza" los tres espacios "como un mismo lugar", Roig ha invertido 25 millones de euros de su patrimonio, en el marco de su proyecto legado que inició en 2012 con el objetivo de "contribuir a la sociedad a través de la generación de oportunidades".

Con esta nueva edificación, la inversión del empresario valenciano en Marina de Empresa superan los 70 millones de euros, ha informado el polo de emprendimiento e innovación en un comunicado.

La ampliación "refuerza" la misión de Roig de "formar y acompañar a personas emprendedoras capaces de crear empresas sostenibles que generen empleo e impacto positivo en la sociedad".

El nuevo Alignhi está diseñado por el estudio de arquitectura valenciano ERRE y amplía su capacidad para 1.000 emprendedores nuevos, al tiempo que suma 7.600 metros cuadrados al campus de la escuela de empresas. En total, junto a los otros dos complejos, cuenta con una superficie total de 27.000 m2.

A partir de este miércoles ya se trasladarán al nuevo complejo los primeros equipos que ahora se encuentran en Lanzadera y el día 7, con el comienzo de las clases, se introducirá la actividad de los alumnos, "en ese momento será cuando se vea funcionar", han indicado fuentes oficiales de Marina de Empresas a los medios durante una visita por las instalaciones.

Los espacios están diseñados para "favorecer la interacción entre alumnos de EDEM, startups de Lanzadera, empresas participadas por Angels y el resto de profesionales del ecosistema", han subrayado y han recalcado que, a través de este modelo de trabajo "flexible" de multiples espacios, "se cambia la manera de trabajo, se vuelve permeable, donde las formas de trabajo unan y conceptualicen los tres edificios en un mismo lugar".

DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO ALINGHI

El nuevo edificio, que se ha construido en 18 meses, cuenta con un gran atrio multiusos de triple altura y 260 m2 de superficie, concebido como el "corazón" del proyecto, que albergará el comedor y contará con "buena parte de la actividad cotidiana", que será "la nueva cara de Marina de Empresas", como ha explicado el arquitecto encargado del proyecto, Jesús Bivià, durante la visita.

En esta zona, destaca la grada y una escalera de caracol, acabada en un "intenso" color azul, que conecta las tres plantas y supone el "hito del edificio". Cada planta cuenta con espacios de trabajo polivalentes y equipados, salas de reuniones y zonas comunes al aire libre en distintas plantas para "fomentar el trabajo y la interacción entre los estudiantes y emprendedores", ha subrayado.

En el exterior, todavía no finalizado, se realizará un proyecto de urbanización del entorno, con zonas ajardinadas y una "continuación" del comedor al exterior. Al mismo tiempo, en la fachada se alzará, "en época de plantación", un muro verde.

Según Bivià, el "reto" de construcción ha sido "integrar" el edificio con el mar. Para ello se han utilizado materiales como el hormigón o el FRP --Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio-- para "soportar la humedad y que sea duradero". El arquitecto ha señalado que la construcción "sigue la estética natural de la utilidad", sin puestos asignados, diseñado "gracias a haber apredido de su uso".