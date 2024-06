Marta Pérez-Carbonell debuta con 'Nada más ilusorio', una historia de pérdidas que se lanzará en ocho países

"Las novelas que más nos conmueven son las que sentimos que nos hablan directamente", asegura la autora

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora y profesora Marta Pérez-Carbonell aterriza hoy en las librerías con 'Nada más ilusorio' (Lumen), un debut literario vendido en ocho países antes de su publicación --será lanzada próximamente en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Rumanía y Países Bajos-- que brinda a los espectadores una historia de traiciones, pérdidas y culpa.

En un viaje nocturno en tren entre Londres y Edimburgo una mujer comparte trayecto con dos desconocidos con los que mantiene una conversación sobre sus respectivas vidas. Uno de ellos habla de su ambigua relación con un joven que le confesó una infancia difícil que marcó su vida. Poco tiempo después el hombre escribió una novela que se parecía demasiado a ese episodio. ¿Es ético escribir sobre lo que nos cuentan en privado? ¿Cuáles son los límites de la ficción? Esta historia cautiva a la protagonista y aviva sus propios recuerdos, así como la necesidad de saber qué pasó realmente con estos dos desconocidos.

'Nada más ilusorio' es la carta de presentación de Pérez Carbonell, profesora de literatura española contemporánea en Colgate University, Nueva York. "Es una carta escrita con mucha ilusión, que contiene ideas, imágenes e historias que, por una parte, vienen de muy dentro de mí y, por otra, he vivido como si ya existieran y vinieran de lejos a contarme qué y quiénes son. Es una carta que empezó hace mucho tiempo y que luego pasó años en un cajón y cuando la retomé, la escribí con muchas ganas y con relativa claridad de lo que quería contar", explica la autora en una entrevista con Europa Press.

La obra tiene una estructura caleidoscópica o de tela de araña. Preguntada por si en un mundo muy dominado por los estímulos audiovisuales, el poder de la literatura para modelar la perspectiva es aún un privilegio, la escritora se muestra convencida de que "aporta mucho".

"Soy profesora de literatura en una universidad norteamericana y a mis estudiantes no les permito tener ordenadores ni ninguna pantalla en clase. Siempre les animo a que vean esos 75 minutos como una burbuja de tiempo a proteger, porque pasar ese tiempo solamente hablando sobre libros, sobre las ideas que se pueden extraer de ellos, sobre cómo esas ideas (a veces escritas hace años) les pueden ayudar a ver su vida desde una nueva perspectiva es un lujo que quizá no se les presente tanto en el futuro, aunque por suerte están los clubs de lectura", relata.

"¡ES CASI MAGIA!"

Y subraya: "Creo que la literatura ofrece esa pausa que a veces es más difícil conseguir con lo audiovisual. A mí me encanta el cine y una buena película puede requerir mucho del espectador, pero la lectura es un ejercicio extremadamente activo. Cuando leemos, el cerebro está reconstruyendo los mundos que tenemos impresos, conjeturando imágenes, construyendo su propia historia a partir del papel... ¡Es casi magia!".

Sobre la expectación que ha despertado su obra, Pérez-Carbonell reconoce que hay un poco de alivio, pero también de presión: "Sí sentí una validación cuando hubo varias editoriales que quisieron la novela. Pero también sé que el recorrido del libro aún no ha empezado. Sale este jueves, y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Los lectores decidirán, y ya no dependerá de mí. Como tiendo a querer controlar las situaciones, esa idea me da mucho vértigo. Y como ocurrirá en distintos países, ¡más vértigo aún!".

La autora es especialista en la obra de Javier Marías y recuerda cómo la primera vez que leyó 'Corazón tan blanco' tuvo la sensación de que el libro planteaba preguntas que ella no sabía que tenía.

"Sentí que dio voz a temas que me interesaban, sobre el lenguaje, los secretos, la culpa... Luego esa sensación se repitió con otros temas en otros libros. Creo que las novelas que más nos conmueven son las que sentimos que nos hablan directamente. Eso no es igual que sentirte identificado con los personajes, sino sentir que hemos descubierto una voz que siempre queremos escuchar" reflexiona.

NUEVAS VOCES

Sobre el estado del panorama literario, señala que, "en los últimos años, cuando miramos en la sección de novedades, a menudo se encuentran nuevas voces".

"Hay algunas editoriales como Caballo de Troya, por ejemplo, que acogen precisamente eso. Y no es inusual ver éxitos de autoras como el de Andrea Abreu con 'Panza de Burro', que fue su primera novela o pienso por ejemplo en Sabina Urraca, Mercedes Cebrián, Lara Moreno... Son autoras con tres novelas cada una a las que la crítica y los lectores han alabado mucho. No sé qué fórmulas puede haber para estimular a nuevos autores, pero creo que las editoriales pequeñas son un buen lugar para comenzar", concluye.