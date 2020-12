Martí insta a "hacer más fuerte" la Constitución "frente a los totalitarismos y nostálgicos del franquismo"

CASTELLÓ, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha instado este domingo a "hacer de la palabra la única arma para defender la democracia" y a "hacer más fuerte la Constitución frente a los totalitarismos y los nostálgicos del franquismo".

Así se ha manifestado Martí en un acto celebrado en Almassora con motivo del Día de la Constitución para homenajear a los represaliados por el franquismo, al que también han acudido la alcaldesa de la localidad, Merche Galí, y representantes del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, entre otras autoridades, ha informado la institución provincial en un comunicado.

Martí ha señalado que "vivimos tiempos convulsos y complicados, en los que tan necesario es hacer de la política, la gran política, y sobre todo del diálogo, la mejor arma". Por ello, ha defendido que "es con la palabra con la que debemos defender nuestra Constitución, la base de la democracia que estamos viviendo durante ya cuatro décadas, y es con la palabra también con la que debemos defender todos los cambios que sean necesarios para adaptarla a los actuales tiempos y hacerla más fuerte".

"Asusta ver cómo hay algunos personajes en nuestro país, como estamos viendo estos días, que animen a recrear, no ya el Golpe de Estado de 1981, sino el del 36, o que propongan fusilar a 26 millones de españoles que no piensan como ellos", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "son precisamente estos hechos los que nos deben seguir haciendo más fuertes a la hora de defender la Constitución y, por supuesto, la Memoria Histórica".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Castellón ha lamentado que "haya sectores de la sociedad que rememoran de manera hasta diría yo que obscena al dictador, algunos de ellos en las propias instituciones democráticas que están amparadas por la Constitución, y eso nos debe motivar más para hacer patente que nunca hay que olvidar nuestra historia, para conseguir de alguna manera no repetir las partes más oscuras de esa historia".

Martí ha rendido homenaje a los 74 vecinos de Almassora fusilados por el franquismo o muertos en prisiones y en campos de exterminio nazi "por el simple hecho de defender unos ideales de libertad".

Además, ha aplaudido la labor "fundamental" para "dignificar a todos los represaliados" del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, "gracias al cual se ha podido identificar a las víctimas de la represión franquista en Almassora y en el resto de pueblos".

Por otra parte, ha puesto en valor que la Diputación de Castellón creó por primera vez un área de Memoria Histórica, coordinada por la diputada Tania Baños. En 2020 se han aportado 50.000 euros para una nueva campaña de exhumaciones en el cementerio de Castellón para que "numerosas familias puedan despedir con dignidad a sus seres queridos". "La Diputación estará ahí también en 2021, con un presupuesto de 150.000 euros", ha garantizado.

En esta línea, ha indicado que se trabaja "de forma intensa" con el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, con quienes la institución provincial ha firmado un contrato de comodato que incluye la cesión de medio millar de documentos de "extraordinario" valor accesibles en el Archivo Provincial.

Finalmente, Martí ha recordado los viajes realizados a Auschwitz con alumnos del IES Penyagolosa en su anterior labor de profesor y ha leído el texto de la obra de Primo Levi 'Si esto es un hombre' que le leía a los alumnos.

"Los que vivís seguros, en vuestras casas caldeadas. Los que os encontráis, al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos: considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido: Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros; Repetídselas a vuestros hijos", ha concluido.