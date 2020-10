Martínez (APV) asegura que sin la ampliación norte el Puerto de Valencia estará "congestionado" en diez años

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha vuelto a defender este viernes el proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia para "consolidar" su posición como 'hub interoceánico'. De lo contrario, el recinto, que en estos momentos está al 73% de su capacidad, estará "congestionado" en diez años.

Así lo ha advertido durante su comparecencia en la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de Les Corts Valencianes para dar cuenta del proyecto de ampliación del Puerto de València, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Martínez considera que esta infraestructura es imprescindible para seguir siendo un puerto hub y no perder tráficos porque "el puerto de Valencia ya está al 73% de su capacidad máxima". Además hay inversores que quieren apostar por este puerto y "las inversiones en estas infraestructuras tienen unos plazos de maduración muy largos", ha apuntado.

El comercio internacional va a seguir creciendo, ha agregado. De hecho el tráfico marítimo de mercancías ya se ha "recuperado" de la caída que sufrió en los primemos momentos de la pandemia, tal y como reflejan los del puerto valenciano, cuyas cifras batieron récords en agosto y ahora también en septiembre.

"Si no corremos nosotros, los demás nos pasarán y si tenemos que seguir creciendo necesitamos nuevas terminales", ha insistido. En todo caso, "no somos una multinacional depredadora", ha puntualizado. Según Martínez, su vocación es de servicio público y su objetivo "favorecer el transporte de la manera más eficiente posible y favorecer competitividad de la manera más sostenible y cumpliendo escrupulosamente con toda la normativa nacional e internacional".

En este sentido, la nueva terminal "es un claro ejemplo de infraestructura que compatibiliza sostenibilidad y crecimiento". Estará totalmente electrificada lo que minimizará la emisión de CO2 mediante el suministro eléctrico a los buques o la reducción de un 98% de las emisiones de CO2 actuales, ha resaltado.

Y es que según Martínez, transporte marítimo es "el más competitivo y eficiente medioambientalmente". Para sustituir un barco de Valencia a China hacen falta 240 trenes, que son 10 veces más contaminantes por milla navegable que un barco, ha ejemplificado.

Durante su intervención, ha recordado que Plan Estratégico 2001-2015 elaborado por la APV contemplaba una ampliación de las infraestructuras del puerto en su zona Norte que fue aprobada en julio de 2006 por el Consejo Rector de Puertos del Estado, que aprobó el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Valencia. Las obras recogidas en el citado Plan obtuvieron una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

Después se acometieron las obras de abrigo de la Ampliación Norte que comenzaron en junio de 2008 y finalizaron en febrero de 2012. El importe total de las obras fue de 204 millones de euros, de los que 74 millones fueron subvencionados con Fondos de Cohesión Europeos.

Posteriormente se realizaron modificaciones para dar respuesta a las nuevas necesidades del sector: buques más grandes y terminales automatizadas que requieren más zona de patio, ha explicado Martínez.

No obstante, asegura que la obra de la terminal no está entre los supuestos que requieren para hacer una nueva DIA: cuando haya un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, cuando hay un aumento en la generación de residuos, cuando se incremente los vertidos en los cauces o se incrementen la utilización de recursos públicos.

En su opinión, la DIA de 2007 "es válida y está vigente" y ha garantizado que las modificaciones del anteproyecto de 2019 "no tienen un efecto adverso" ya que: se hacen en aguas interiores, no se va a realizar la prolongación del dique de abrigo y no se van a realizar las obras de dragado del canal de entrada, y los materiales para rellenos se van a ajustar estrictamente a las fuentes que contempla la vigente DIA de 2007.

Según ha explicado se ha renunciado a la prolongación del dique de abrigo y a ampliar el dragado "en aras del consenso" tras la alegaciones recibidas.

Cuando Puertos del Estado y el Consejo de Administración de la APV aprueben las modificaciones al anteproyecto de 2018 se informará de las mismas. "Somos un puerto transparente" pero hay que compatibilizarlo con la "confidencialidad de las empresas implicadas a las que hay que pedir permiso", ha dicho.

IMPACTO EN ECONÓMICO Y EN EL EMPLEO

Además, el presidente de la APV ha destacado que se prevé que cuando la nueva terminal esté operativa se va a duplicar la actividad económica del Puerto, generando hasta 80.000 empleos (el doble que en la actualidad) y un valor añadido bruto cercano a los 6.000 millones de euros (tres veces más que en la actualidad).

Martínez ha recordado que "la nueva Terminal Norte, va a suponer una inversión de 1.400 millones de euros -400 públicos (que se pagarán del dinero que recauda el puerto de sus usuarios) y 1.000 privados-.

"UNA TRAMPA"

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Cantó, ha expresado su "orgullo" por el Puerto de Valencia y ha lamentado "los peros" de quienes cuestionan la ampliación. En concreto ha acusado a la consellera Mireia Mollà de tenderle una "trampa" al pedir una nueva DIA para la terminal norte "y más en una situación como la que estamos viviendo, ahora más dramática todavía".

En la misma línea, el diputado del PP Miguel Barrachina ha acusado a los partidos en el Gobierno del Botànic de tener una "ideología regresiva" que frena las posibilidades del Puerto, mientras desde VOX, Ana María Cerdán ha manifestado que esta ampliación es "vital", más todavía tras el coronavirus.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Estefanía de los Reyes Blanes ha invitado al presidente de la APV a reflexionar, que si se han hecho cambios en el anteproyecto debido a las nuevas necesidades de las navieras "es posible que "los cambios en la emergencia medioambiental" también requieran modificaciones. En todo caso, ha declinado opinar sobre si una nueva DIA es necesaria: "Esperaremos a que los técnicos resuelvan", ha dicho.

Desde Compromís, la diputada Carmen Luisa Robles ha señalado que el Puerto de Valencia "ya es competitivo" hoy en día y ha incidido en la necesidad de que todo crecimiento sea "sostenible". Por su parte, la diputada del PSPV Mª Sandra Martín ha señalado que "en el marco del diálogo" es donde hay que "ir modelando el futuro del Puerto de Valencia".