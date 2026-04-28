Martínez Mus anuncia la puesta en marcha del 100% del complejo de València Sud de FGV, reconstruido tras la dana

Archivo - Maquinaria en el puesto de mando provisional de Metrovalencia, a 3 de diciembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que este miércoles se pondrá en marcha el 100% del complejo de València Sud de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que destrozó la dana. Al margen de ello, sobre la gestión de la emergencia, ha defendido que el Consell actuó siempre "con la información de la que se disponía" y ha argumentado: "No se puede actuar respecto a la información de la que no se dispone, es algo tan obvio que intentar tergiversarlo tiene su mérito".

Así lo ha manifestado este martes en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, en la que ha dado cuenta del trabajo realizado a lo largo de los últimos 18 meses. Al respecto, ha reivindicado que la Generalitat movilizó "desde el primer momento el mayor número de recursos humanos y económicos destinados a la recuperación de las zonas afectadas".

Sobre su agenda del día de la dana, ha recalcado que sus acciones se basaron en dos premisas: "la información disponible y la aplicación de los protocolos". Así, ha concretado que a las nueve de la mañana asistió al pleno del Consell y posteriormente a la presentación de las nuevas bases cartográficas de la Comunitat Valenciana. A las 14.00 estaba en su despacho "firmando unos documentos" y luego tuvo "una comida rápida".

Después asistió al funeral de un familiar de la directora general de Infraestructuras y, a las 18.00, a un acto de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Es en ese lugar, ha indicado, cuando empezó a recibir "incidencias" en FGV y por ello decidió enviar al secretario autonómico de Infraestructuras a València Sud.

De hecho, ha asegurado que intentó llegar, pero fue "imposible". Por ello, regresó a su despacho, donde pasó la noche "siguiendo la información que iba recibiendo sobre la situación". "El diagnóstico de la situación inicial fue durísimo", ha reconocido, y ha hablado de "estrés institucional, económico y humano".

A preguntas de los diputados sobre la información del día de la dana, Mus ha insistido en que "la actividad ordinaria del 29 de octubre y de cualquier día con alerta va dimensionada en función de la información" porque "no se puede actuar en función de información que no se conoce".

Ha rechazado "estar en alerta constante o suspender clases todos los días": "Las medidas extraordinarias se toman con alertas extraordinarias. No podemos estar en alerta permanente. Eso no es realista, es un mundo imaginario que ustedes se proponen", ha dicho tras las críticas de Compromís al respecto.

"BUSCANDO EL AGUJERO Y LA LLAGA"

En otro punto de su intervención ha enfatizado, dirigiéndose a PSPV y Compromís: "Ustedes tendrán siempre el recuerdo de que ha pasado todo eso por delante de ustedes, todo el mundo ha actuado en pro de una solución y ustedes han estado buscando el agujero y la llaga desde el primer día y han estado actuando en contra de los intereses de los valencianos. Y eso no se lo acuso yo, sino el pueblo valenciano durante muchos años".

En cuanto a la participación de su departamento en el Cecopi, ha concretado que forman parte de este órgano varios directores generales y los que corresponden a su conselleria "estaban todos allí" durante la dana.

Por otro lado, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que tiene "mucho interés" en saber qué hicieron el 29 de octubre los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la "policía de aguas". "Hasta el día de hoy sigo sin saberlo", ha aseverado.

Además, ha criticado el "vergonzoso" porcentaje de ejecución de las obras del plan de gestión de riesgos de inundación del Gobierno, mientras ha afirmado que a él no le pueden acusar de "mala gestión" en la reconstrucción.

TRES OBJETIVOS

El proceso de recuperación, ha enumerado, se ha desarrollado con tres objetivos: reconstruir los daños, recuperar con acciones a largo plazo y reivindicar las obras necesarias. En esta línea, ha cifrado en 3.100 millones de euros la cantidad movilizada por la Generalitat. "Y lo hemos hecho solos, sin ayuda de nadie", ha reivindicado.

Para que todo ello haya sido posible, ha valorado Martínez Mus, han sido necesarias la coordinación y el seguimiento, y por ello se ha creado el Comisionado para la Recuperación, capitaneado por Raúl Mérida, que se encargan de coordinar las acciones para la recuperación económica y social, hace seguimiento del plan Endavant y planificar con las otras administraciones la vuelta a la normalidad.

Sobre este plan --que contempla 343 iniciativas--, ha asegurado que avanza "a muy buen ritmo" dentro de los plazos previstos y ha detallado que se han ejecutado o iniciado más del 65 por ciento de sus medidas, concretamente 223 (167 en ejecución y 56 completadas). El compromiso del Consell, ha señalado, es que antes del 30 de junio de 2026 todas estén al menos activadas. "Y lo hacemos escuchando", ha insistido.

PARQUES INUNDABLES Y OBRAS PENDIENTES

Paralelamente, ha resaltado el proyecto de los parques inundables, que también se extenderán a Alicante y Castellón, y ha avanzado que una de las primeras zonas sobre las que se actuará será el sector 8, que alberga los municipios de Alfafar, Benetússer, Sedaví y Paiporta, en Valencia, así como la pedanía de La Torre de la capital. "Una estrategia que cambiará el paradigma del territorio", ha reivindicado.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de continuar reivindicando las "obras pendientes" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y del Gobierno de España. "De nada sirve que se destinen recursos a la reconstrucción si no se ejecutan", ha avisado. También ha criticado que, año y medio después de la dana, no se ha producido "ningún avance" en esta materia y ha asegurado que la CHJ solo ha ejecutado un 2% de sus iniciativas, una situación "anómala y de abandono que no puede continuar".

También ha censurado la tardanza del Ejecutivo central en crear la comisión mixta de reconstrucción y que el Consell haya "tenido que esperar casi 450 días para que accediera a crear" esta herramienta "vital para la coordinación y la vuelta a la normalidad".

Respecto a las modificaciones en los cambios normativos, ha destacado la elaboración de la cartografía dana, la revisión del Patricova, la activación de medidas urgentes de simplificación administrativa, la modificación de la Ley de l'Horta, la reforma de procedimientos para acelerar proyectos estratégicos, la activación de las entidades colaboradoras urbanísticas para acelerar procedimientos y la creación de una nueva herramienta urbanística a través de los Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción Local, ya aplicada en Torrent y Xirivella y que en los próximos meses se extenderá a otros municipios.

GRUPOS

La diputada del PSPV Mª José Salvador ha acusado a Mus de seguir la “instrucción política” del PP respecto a la “falta de información” durante la dana, cuando ha recordado que Aemet y À Punt avisaron previamente y la UV adoptó medidas.

Juan Bordera (Compromís) se ha quejado de que el conseller no haya respondido a sus preguntas sobre si contactó el 29O con el Cecopi, con el ‘expresident’ Carlos Mazón o la exconsellera Salomé Pradas

Por parte de Vox, Joaquín Alés ha denunciado que el plan de gestión de riesgos de inundación del Gobierno “solo se ha ejecutado al 2%” en la Comunitat, lo que ve como un “abandono”.