Martínez Mus traslada a Ineca "prioridades" en Alicante como la Estación Central, infraestructuras hídricas y la CV-95

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con miembros del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) para abordar las "principales actuaciones" en marcha en la provincia y detallar "el avance de las inversiones estratégicas impulsadas por la Generalitat", con ejes como la Estación Central, las infraestructuras hídricas y el desdoblamiento de la carretera CV-95, que conecta Orihuela con Torrevieja.

En el encuentro han participado diferentes altos cargos de la Conselleria y de la organización que agrupa a empresarios, entidades e instituciones públicas y privadas comprometidas con el desarrollo económico y social de Alicante, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Ante ellos, el conseller ha destacado "la importancia de la colaboración" con los agentes económicos y sociales del territorio "para alinear las inversiones públicas con las verdaderas necesidades de la provincia y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible".

Uno de los puntos abordados durante el encuentro ha sido la planificación en materia de infraestructuras hidráulicas, "un ámbito clave para la provincia". Según ha detallado el conseller, "Alicante recibirá en los próximos años en torno a 400 millones de euros del Plan de Obras y los acuerdos de cooperación".

Estas inversiones, aprobadas recientemente en el consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), forman parte del Plan de Obras 2026-2030. Martínez Mus ha subrayado que "la modernización y ampliación de las infraestructuras hídricas es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los ciudadanos".

Además, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos ha confirmado que "se están llevando a cabo proyectos" para instalar placas fotovoltaicas en Xàbia, Altea, la Vila Joiosa y Santa Pola. De la misma forma, ha recordado "inversiones en el marco de la colaboración público-privada" como "las instalaciones del puerto de Torrevieja, donde se están invirtiendo cien millones de euros".

ESTACIÓN CENTRAL

De otro lado, el conseller también ha informado sobre el "avance" de las obras de la Estación Central del TRAM d'Alacant, "uno de los proyectos más emblemáticos de la Generalitat en materia de movilidad sostenible".

El proyecto, que supone una inversión superior a los cien millones de euros y un plazo de ejecución de 52 meses, "avanza según el calendario previsto". Actualmente se trabaja mediante el método constructivo 'cut and cover', "que permite excavar desde la superficie para posteriormente continuar los trabajos en subterráneo".

"Las obras van a buen ritmo y así en 2026 comenzará una nueva fase con la excavación en mina del túnel, que se prolongará hasta principios de 2027, y a continuación se abordará la construcción de la estación. La instalación de la vía y los equipamientos está prevista para 2028, con el objetivo de poner en servicio las nuevas infraestructuras a comienzos de 2029", ha apuntado el Consell.

DESDOBLAMIENTO DE LA CV-95

Otro de los ejes tratados ha sido la mejora de las infraestructuras viarias de la provincia. La Conselleria ha iniciado el proceso administrativo para la futura concesión del desdoblamiento de la carretera CV-95, que conecta Orihuela con Torrevieja.

El proyecto, con un coste estimado de 180 millones de euros, se desarrollará mediante un modelo de colaboración público-privada y tiene como objetivo "incrementar la seguridad y la capacidad de la vía, adaptándola al aumento de tráfico derivado del crecimiento demográfico y económico de la comarca".

La actuación contempla el desdoblamiento del trazado actual, la construcción de variantes que desviarán el tráfico de los núcleos urbanos de Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas, "así como la mejora de intersecciones, drenaje y servicios asociados".

"Más allá de las planificaciones futuras, durante la reunión se han expuesto las actuaciones que ya se están realizando en la provincia. En total, durante este ejercicio se van a ejecutar más de 37 millones de euros. Entre ellas destaca la rehabilitación del firme de la carretera CV-840, a su paso por Novelda y La Romana, con una inversión de 570.000 euros", ha apuntado la Conselleria.

Por su parte, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha manifestado su "agradecimiento" al conseller y a todo su equipo "porque tras 15 años solicitando información presupuestaria es la primera vez que se realiza un verdadero ejercicio de transparencia poniendo a disposición del instituto los datos de los principales proyectos del 2024 y el presente año". "Es un excelente comienzo para trabajar en el análisis que nos permita valorar el impacto de la acción política en la economía de la provincia de Alicante", ha sentenciado.