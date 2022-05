Martínez (PSPV) dice que está "dedicada" a ser alcaldesa y que la elección del nuevo síndic corresponde a Puig

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts Carmen Martínez ha defendido este martes que está "dedicada" a su puesto como alcaldesa de Quart de Poblet (Valencia) y que es su "mayor ilusión" y su vocación como "persona de gestión" que es, pero ha remarcado que la decisión de quién sustituirá a Manolo Mata como síndic corresponde al 'president' de la Generalitat y líder del partido, Ximo Puig.

"Sería muy pretencioso por mi parte proponerme para nada", ha declarado sobre la posibilidad de que releve a Mata después de que este haya renunciado para centrarse en la defensa de Jaume Febrer, el presunto cabecilla del caso Azud que afecta a cargos del PP y el PSPV por presuntas 'mordidas' en el Ayuntamiento de València durante la época de Rita Barberá.

Martínez ha declarado, antes y después de la junta de síndics, que no le corresponde a ella "elucubrar" sobre si podría ser la nueva portavoz o si hay una remodelación "pequeñita o amplia" del Consell a cuenta de la salida de Mata. "'Paso palabra (...). No quiero poner más hierro en las quinielas, ya hay demasiado", ha añadido.

Dicho esto, ha señalado que Puig es quien tiene "toda la información y las claves" y que "no tardará mucho" en anunciar su decisión, además de asegurar que está "cómoda" en sus cargos actuales y que no lo habrá hecho "tan mal" como alcaldesa si ha revalidado en el cargo en los últimos años. "Se lo debo todo al PSPV, disfruto mucho en cualquier espacio en el que se me deje trabajar", ha manifestado.

En cualquier caso, ha reconocido que "lógicamente", ella podría negarse a ser síndica si Puig se lo propone porque la "primera y última palabra" la tienen quien hace la oferta y quien la recibe. "No se trata de decir sí o no, no es una dicotomía, no está en mi mano en este momento y no conozco la opinión del 'president'", ha insistido.

"BARCELÓ PODRÍA HACER UN GRAN PAPEL"

Respecto a otro de los nombres que se barajan, el de Ana Barceló, la alcaldesa ha resaltado que la actual consellera de Sanidad tiene mucha experiencia en Les Corts y "podría hacer un gran papel" como síndica.

Ha puntualizado además que el tripartito del Botànic "no está agotado para nada y está trabajando bien", como a su juicio lo demuestra el aumento del empleo en la Comunitat o la decisión de Volkswagen de instalar una gigafactoría de baterías en Parc Sagunt II.